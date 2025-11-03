Televisão

'Eu me considero humanista', diz Dado Dolabella ao negar agressão a Marcela Tomaszewski

Ator falou sobre denúncias de violência de Luana Piovani, Viviane Sarahyba, Wanessa Camargo e outras

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:27

Dado Dolabella durante entrevista ao Domingo Espetacular, da Record Crédito: Reprodução/Record

Dado Dolabella, 45, falou pela primeira vez a respeito das acusações de agressão à atual namorada, Marcela Tomaszewski, 27. O ator comentou o caso em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida neste domingo (2) no Domingo Espetacular, da Record.

A discussão entre os dois teria começado por causa da quantidade de sal que estava sendo colocada na comida. "Foi tão besta que eu falei assim: 'Cara, pô, você vai entrar nessa energia vou embora então'", disse o ator sobre o suposto momento em que teria ocorrido a agressão.

Campeão da primeira edição de A Fazenda, o ator admitiu ter agredido a atriz Luana Piovani, 49, em 2008, quando os dois tinham um relacionamento. "Houveram agressões mútuas ali naquele momento", afirmou ele, que depois foi mais enfático a pedido de Cabrini: "Agredi, agredi. Eu reconheço".

Ele ainda disse que deveria ter se controlado. "Fui covarde porque a mulher com o homem a força é completamente desproporcional", comentou. O ator afirmou já ter pedido desculpas à então namorada e se arrepender do fato. "Não só com a Luana, eu me arrependo de um monte de coisas na minha vida", disse.

Ele também comentou por que nunca pagou os R$ 40 mil de indenização à camareira Esmeralda de Souza, que também foi agredida na ocasião. "Não vou pagar. Como que eu vou pagar se eu não tenho dinheiro?", disse. "Se a pessoa destruiu a minha imagem, eu não consigo trabalhar. Aonde que eu vou tirar dinheiro?"

Dado também comentou outros casos em que foi acusado de agressão, como nos relacionamentos com Viviane Sarahyba, com Marina Dolabella e com Wanessa Camargo. Ele disse que não agrediu a primeira, mas admitiu ter riscado o carro dela com palavras agressivas porque, segundo ele, na época estava proibido de ver o filho. Com Marina, ele negou ter rompido o tímpano da prima em um ato de violência, mas disse que não pode falar mais sobre o processo.

Já com Wanessa, ele admitiu ter se descontrolado ao vê-la dançando com Luan Pereira em uma festa -ambos participam do quadro Dança dos Famosos 2025, do Domingão com Huck, na Globo. "Não me arrependo, faria igual", afirmou. "Para mim não é normal você pegar uma mulher casada, que tem um companheiro, ainda mais do lado dela, e descer ela para fazer aquela cena como se fosse dar um beijo."

No entanto, ele diz que não tinha visto que se tratava de Luan e conta que todos haviam bebido, de modo que o par acabou tropeçando e caindo no chão, sendo que ele teria apenas tentado separar os dois. "Eu peguei pela camisa e puxei para trás", afirma. "Foi um ato agressivo, acho que foi um ato de proteção à minha namorada."

Apesar de inúmeras denúncias, Dado tentou justificar dizendo que nem todas elas foram reais. "Você está falando baseado não em situações que aconteceram, mas em situações que foram ditas que aconteceram", afirmou. "Muitas vezes [me sinto injustiçado]."

Questionado por Cabrini se ele sabia que, só em 2025, houve mais de 86 mil denúncias de violência contra a mulher no Brasil, ele retrucou: "E você tem consciência de quantos eram verdadeiros e falsos?". Apesar disso, ele disse que deve "um pedido de desculpas para todas as mulheres".

Dado, que falou ainda sobre o vício em cocaína após a morte do pai, em 2003, disse também não se considerar um homem machista. "Eu me considero veganista, eu me considero humanista", afirmou. "Sou um ser humano com a mesma missão que todos estamos aqui, de aprender, de evoluir, de ser melhor não do que o outro, mas de ser melhor do que você foi ontem."

O LADO DE MARCELA

Marcela Tomaszewski também participou da entrevista e negou ter sido agredida, mesmo tendo exposto nas redes sociais supostas marcas de violência no corpo após o caso. "O vermelho é que eu sou muito branca e eu sou descendente de polonês então, quando eu fico estressada, fico vermelha eu me coço", afirmou. "Eu não protegeria um agressor em hipótese alguma."

Tanto Dado quanto a atual namorada dizem que estão sendo julgados nas redes sociais pelo fato, sem que as pessoas saibam de fato o que ocorreu -o advogado de Marcela deixou o caso após dizer que ela estava sendo coagida a não denunciar o ator.

"O meu psicológico está abalado agora, não porque eu não sofri agressão psicológica, eu estou sofrendo agressão online: tem mais de 20 mil mulheres me atacando, falando que que sabem onde eu moro, que eu mereço apanhar mais", contou Marcela. "Isso sim é uma agressão psicológica."

