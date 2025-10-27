Polêmica

Luana Piovani se manifesta após Dado Dolabella, seu ex, ser acusado de agredir namorada

A atriz já o havia denunciado por agressão anteriormente e disparou nas redes sociais: “Não é de hoje que ele agride todas as namoradas”

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:45

Luana Piovani e Dado Dolabella tiveram um relacionamento no passado Crédito: Reprodução Instagram @luapio | Reprodução Instagram @dadodalabella

Luana Piovani, que já namorou Dado Dolabella e o denunciou por agressão física, tem usado as redes sociais desde domingo, 26, para reagir à nova acusação contra o cantor. Desta vez, a denúncia foi feita por Rafaela Clemente, amiga de agora ex-namorada de Dado Marcela Tomaszewski, que mostrou machucados visíveis após uma suposta briga do casal.

No Instagram, Luana compartilhou o vídeo de Rafaela, em que ela cobra o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro por uma penalidade a Dado.

A atriz também repostou nos stories outras publicações sobre o assunto. Em uma delas, uma pessoa afirmava: "Não é de hoje que ele agride todas as namoradas. A certeza da impunidade é colocar na bio do Instagram sobre mudança que quer ver no mundo. Luana Piovani sempre teve razão." Na sequência, Luana compartilhou a mensagem: "Todas nós já sofremos violência."

Em outra publicação, na qual a escritora Bárbara Carine expõe uma foto de Dado ao lado de suas ex-namoradas e a descreve como "representação do privilégio branco", Luana escreveu: "Grata, mana. Até hoje a Esmê, camareira que me defendeu, não recebeu sua indenização. Isso já tem 17 anos."

O que aconteceu com Luana Piovani e Dado?

Luana Piovani foi agredida por Dado em 2008, quando os dois namoravam, durante uma discussão em uma boate no Rio de Janeiro. Na época, a atriz o denunciou por violência doméstica. Dado foi condenado com base na Lei Maria da Penha por agredir fisicamente Luana Piovani e a camareira da atriz em 2010.

