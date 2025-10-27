Luana Piovani se manifesta após Dado Dolabella, seu ex, ser acusado de agredir namorada

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:45
Luana Piovani, que já namorou Dado Dolabella e o denunciou por agressão física, tem usado as redes sociais desde domingo, 26, para reagir à nova acusação contra o cantor. Desta vez, a denúncia foi feita por Rafaela Clemente, amiga de agora ex-namorada de Dado Marcela Tomaszewski, que mostrou machucados visíveis após uma suposta briga do casal.
No Instagram, Luana compartilhou o vídeo de Rafaela, em que ela cobra o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro por uma penalidade a Dado.
A atriz também repostou nos stories outras publicações sobre o assunto. Em uma delas, uma pessoa afirmava: "Não é de hoje que ele agride todas as namoradas. A certeza da impunidade é colocar na bio do Instagram sobre mudança que quer ver no mundo. Luana Piovani sempre teve razão." Na sequência, Luana compartilhou a mensagem: "Todas nós já sofremos violência."
Em outra publicação, na qual a escritora Bárbara Carine expõe uma foto de Dado ao lado de suas ex-namoradas e a descreve como "representação do privilégio branco", Luana escreveu: "Grata, mana. Até hoje a Esmê, camareira que me defendeu, não recebeu sua indenização. Isso já tem 17 anos."
Luana Piovani foi agredida por Dado em 2008, quando os dois namoravam, durante uma discussão em uma boate no Rio de Janeiro. Na época, a atriz o denunciou por violência doméstica. Dado foi condenado com base na Lei Maria da Penha por agredir fisicamente Luana Piovani e a camareira da atriz em 2010.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta