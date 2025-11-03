Aparição

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

É a primeira aparição pública da atriz desde abril, quando uma de suas filhas disse que ela estaria "na rua, confusa e sem dinheiro"

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:28

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@Faniarjoficial

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi vista no último sábado, 1º, almoçando em um bar no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. É a primeira aparição pública da atriz desde abril, quando uma de suas filhas disse que ela estaria "na rua, confusa e sem dinheiro". Segundo publicação feita no Instagram por uma fã, Maria Gladys almoçava ao lado de uma das filhas, em frente ao Palácio do Catete.

Gladys se envolveu em uma polêmica no início do ano, quando a filha Maria Thereza Mello Maron relatou seu desaparecimento. "Alô amigos! Maria Gladys está em Santa Rita de Jacutinga, na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa", escreveu em uma publicação no Facebook. "Lá é uma cidade de difícil acesso, pois não tem transporte. Ela precisa de táxi pra chegar à Volta Redonda e, de lá, vir pro Rio e eu buscar ela (sic) na rodoviária. Nem eu, nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar, estou deixando o pix dela", complementou.

Posteriormente, Gladys concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, e esclareceu a sua situação. Ela falou que "gasta mais do que tem para viver bem", e que não economizou dinheiro durante a vida. "Eu quero viver bem, só se vive uma vez. Eu não economizo, o dinheiro é pouco. Não é para economizar, é para gastar", disse. "Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro. Geralmente quem tem casa é herdeiro, vai passando. Eu não sou herdeira."

