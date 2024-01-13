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Mia Goth, neta de Maria Gladys, é acusada de agredir ator em set de filmagem

Atriz, casada com diretor de Hollywood, teria chutado cabeça de um figurante durante gravações de "Maxxxine"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 16:13

Mia Goth, neta de Maria Gladys, é acusada de agredir ator em set de filmagem
Mia Goth, neta de Maria Gladys, é acusada de agredir ator em set de filmagem Crédito: Shutterstock
Mia Goth está sendo processada por supostamente agredir, de maneira intencional, um figurante. O caso teria ocorrido no set de filmagem do filme "Maxxxine", o terceiro da trilogia "X - A Marca da Morte", em abril de 2023.
De acordo com a revista americana Variety, durante uma cena que exigia que o ator ficasse deitado no chão, coberto de sangue falso por se fingir de morto, Mia deveria passar correndo por cima dele, olhar para baixo e continuar correndo.
Mas, em uma das tentativas de filmagem, a neta de Maria Gladys teria desferido, de maneira proposital, um chute em sua cabeça, o que causou fortes dores na região e no pescoço. O denunciante afirma que mais tarde foi diagnosticado com concussão.
O ator diz ainda que, após as filmagens, Mia o procurou no banheiro, o menosprezou e teria o desafiado a reclamar sobre o ocorrido. Ele alega que, ao deixar o set, teve de parar de conduzir o carro duas vezes por sentir que iria desmaiar.
Inicialmente contratado para três dias de gravação, a produção teria informado que ele não precisaria mais voltar para os dois dias restantes.
O processo ainda cita o diretor Ti West e produtora A24. O jornal TMZ afirma que o denunciante pede US$ 500 mil de indenização e que Mia foi procurada, mas não respondeu.

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