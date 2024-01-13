Mia Goth, neta de Maria Gladys, é acusada de agredir ator em set de filmagem Crédito: Shutterstock

Mia Goth está sendo processada por supostamente agredir, de maneira intencional, um figurante. O caso teria ocorrido no set de filmagem do filme "Maxxxine", o terceiro da trilogia "X - A Marca da Morte", em abril de 2023.

De acordo com a revista americana Variety, durante uma cena que exigia que o ator ficasse deitado no chão, coberto de sangue falso por se fingir de morto, Mia deveria passar correndo por cima dele, olhar para baixo e continuar correndo.

Mas, em uma das tentativas de filmagem, a neta de Maria Gladys teria desferido, de maneira proposital, um chute em sua cabeça, o que causou fortes dores na região e no pescoço. O denunciante afirma que mais tarde foi diagnosticado com concussão.

O ator diz ainda que, após as filmagens, Mia o procurou no banheiro, o menosprezou e teria o desafiado a reclamar sobre o ocorrido. Ele alega que, ao deixar o set, teve de parar de conduzir o carro duas vezes por sentir que iria desmaiar.

Inicialmente contratado para três dias de gravação, a produção teria informado que ele não precisaria mais voltar para os dois dias restantes.