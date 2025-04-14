Filha desconhece ajuda de Mia Goth para Maria Gladys

Maria Gladys e Mia Goth: filha de Gladys critica sobrinha por falta de interesse com a avó Crédito: Montagem/Globo-AFP

Maria Thereza, filha de Maria Gladys, desconhece ajuda de Mia Goth para avó reecontrar Rachel Goth em Londres.

O UOL entrou em contato com a filha de Maria Gladys e ela negou ajuda de custo da atriz britânica. "Nem eu, nem minha mãe estamos sabendo de nada a respeito disso. Também só vimos pela mídia".

"Eu não estou falando que isso é mentira [que Mia Goth vai pagar a passagem], o que estou falando é que nem eu, nem minha mãe estamos sabendo isso. Isso é um fato. Eu falei com minha mãe hoje várias vezes durante o dia inteiro", disse Maria Thereza sobre Mia Goth ajudar avó.

Ela ainda declarou que Rachel Goth também não comentou sobre. "Hoje falei com minha irmã [Rachel, mãe de Mia Goth] e ela não falou nada disso e também não perguntei. Estão inventando tanta coisa."