Filha desconhece ajuda de Mia Goth para Maria Gladys

Maria Thereza, filha de Maria Gladys, desconhece ajuda de Mia Goth para avó reecontrar Rachel Goth em Londres.
O UOL entrou em contato com a filha de Maria Gladys e ela negou ajuda de custo da atriz britânica. "Nem eu, nem minha mãe estamos sabendo de nada a respeito disso. Também só vimos pela mídia".
"Eu não estou falando que isso é mentira [que Mia Goth vai pagar a passagem], o que estou falando é que nem eu, nem minha mãe estamos sabendo isso. Isso é um fato. Eu falei com minha mãe hoje várias vezes durante o dia inteiro", disse Maria Thereza sobre Mia Goth ajudar avó.
Ela ainda declarou que Rachel Goth também não comentou sobre. "Hoje falei com minha irmã [Rachel, mãe de Mia Goth] e ela não falou nada disso e também não perguntei. Estão inventando tanta coisa."
Além disso, Maria Thereza negou que Maria Gladys estava andando desorientada no interior de Minas Gerais. "Pelo amor de Deus, minha mãe não está vagando pelas ruas pedindo dinheiro e comida. Minha mãe nunca esteve na rua. Virou uma loucura. Minha mãe está bem, e nem eu nem ela sabemos de nada disso [da ajuda de Mia Goth] E minha irmã também não falou nada."