Filho de Maria Gladys diz que não vai ajudar atriz após ela ser encontrada na rua

Família pediu ajuda nas redes sociais ao afirmar que artista estava desorientada e sem dinheiro

No entanto, Glayson Gladys, outro filho da atriz, afirmou em entrevista à rádio Tupi FM que as irmãs são responsáveis pela situação em que a atriz se encontra. Ele disse que elas teriam vendido um apartamento herdado em Cabo Frio após Maria sair da capital carioca.>

"Quer voltar, mas não tem grana nem para a passagem. E eu não vou ajudar." De acordo com Glayson, ela recusa as alternativas oferecidas pelos filhos, como buscar abrigo no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe atores em situação de vulnerabilidade. Ele acusou Maria Thereza de se apropriar do dinheiro da mãe.>