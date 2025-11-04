Ex-BBB Paulo André anuncia carreira musical: "Quero me expressar"

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:57
Atleta, ex-BBB, influenciador e, agora, músico. Paulo André Camilo não cansa de surpreender: no dia 28 de novembro, PA lançará sua primeira canção, iniciando oficialmente sua carreira na música pop.
Radicado no Espírito Santo, o velocista conta que a conexão com a música não é de agora. Desde pequeno, Paulo André tocava na banda da igreja evangélica que frequentava com a família e sempre sentiu vontade de explorar mais esse talento.
O primeiro lançamento se chamará “Calma”. A canção, da qual PA participou da composição, aborda a dualidade entre atleta e artista, algo presente na vida do jovem desde sua participação no Big Brother Brasil, em 2022.
Em fotos de divulgação do single, Paulo André aparece com a mão por baixo da mão de seu filho, o “PAzinho”. Com seus 4 anos de idade, o menino marca presença constante nas redes sociais do pai, encantando os seguidores.
Outra figura frequente é a mãe do pequeno, Thays Andreata, com a qual o influenciador reatou o namoro este ano, após uma reaproximação logo antes das Olimpíadas de Paris, em 2024.
