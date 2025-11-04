Música pop

Ex-BBB Paulo André anuncia carreira musical: "Quero me expressar"

Radicado no Espírito Santo, atleta conta que sempre quis explorar sua conexão com a música

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:57

Paulo André Camilo anuncia carreira na música pop Crédito: Divulgação/WAY

Atleta, ex-BBB, influenciador e, agora, músico. Paulo André Camilo não cansa de surpreender: no dia 28 de novembro, PA lançará sua primeira canção, iniciando oficialmente sua carreira na música pop.

Radicado no Espírito Santo, o velocista conta que a conexão com a música não é de agora. Desde pequeno, Paulo André tocava na banda da igreja evangélica que frequentava com a família e sempre sentiu vontade de explorar mais esse talento.

O primeiro lançamento se chamará “Calma”. A canção, da qual PA participou da composição, aborda a dualidade entre atleta e artista, algo presente na vida do jovem desde sua participação no Big Brother Brasil, em 2022.

“Quero, de alguma forma, me expressar, expressar meus sentimentos”

FAMÍLIA

Em fotos de divulgação do single, Paulo André aparece com a mão por baixo da mão de seu filho, o “PAzinho”. Com seus 4 anos de idade, o menino marca presença constante nas redes sociais do pai, encantando os seguidores.

Outra figura frequente é a mãe do pequeno, Thays Andreata, com a qual o influenciador reatou o namoro este ano, após uma reaproximação logo antes das Olimpíadas de Paris, em 2024.

Paulo André e seu filho "PAzinho" estrelam fotos promocionais do single Crédito: Divulgação/WAY

