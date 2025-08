Amor no ar

Paulo André surge coladinho com mãe de seu filho em show do Sorriso Maroto

Ex-BBB capixaba esteve em clima de romance com a influenciadora Thays Andreata em uma noite recheada de nostalgia

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 11:38

Paulo André e Thays Andreata curtem show do Sorriso Maroto juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@thaysandreataa

O clima era de romance e nostalgia na noite deste domingo (3), durante o show do Sorriso Maroto, no Allianz Parque, em São Paulo. E quem chamou atenção entre os famosos presentes foi o ex-BBB e velocista Paulo André, que curtiu cada momento ao lado de Thays Andreata, mãe de seu filho, o pequeno PAzinho, de 3 anos. >

Juntos, eles trocaram carinhos e sorrisos ao som dos sucessos do grupo, que celebra mais de duas décadas de carreira com a turnê "Sorriso às Antigas". O reencontro em clima de romance vem apenas algumas semanas depois de Paulo André assumir publicamente a retomada do relacionamento.>

Os rumores que circulavam desde o início do ano e foram confirmados com um pedido de namoro digno de cena de filme: balões, pétalas de rosas, um anel e a frase “namora comigo” estampada no quarto no último Dia dos Namorados.>

Paulo André e Thays são pais do pequeno PAzinho Crédito: Reprodução Instagram @iampauloandre

Apesar do hiato no relacionamento, Paulo André e Thays sempre mantiveram uma relação próxima e afetuosa, marcada por viagens em família e a criação conjunta de PAzinho. Agora, o casal parece viver uma nova fase, com direito a noites musicais, abraços no camarote e o brilho de quem compartilha mais que um filho. >

>

Além deles, nomes como Thelma de Assis e Lucas Moreto aproveitaram o repertório recheado de hits como “Ainda Gosto de Você”, “Sinais” e “Me Espera”.>

