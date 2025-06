Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/06/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 26 de junho de 2025 às 01:07

Nesta quinta-feira, os astros favorecerão a busca por autenticidade e equilíbrio emocional Crédito: Imagem: Marochkina Anastasiia | Shutterstock

Nesta quinta-feira, a influência dos astros ampliará o desejo de autenticidade, afeto e introspecção. A mente buscará clareza, e o coração pedirá atitudes coerentes com os sentimentos mais verdadeiros. Para se orientar diante dessas energias e conduzir melhor suas escolhas, acompanhe as previsões do horóscopo e veja como os trânsitos astrais influenciarão cada signo ao longo do dia. >

Áries

Neste dia, você sentirá as emoções mais intensas ao lidar com questões afetivas ou ligadas à autoestima. A vontade de se expressar aumentará, mas inseguranças ou conflitos internos poderão desafiar esse movimento. Não reprima o que sente, mas busque evitar reações impulsivas que provoquem desentendimentos. >

Touro

Nesta quinta-feira, seu envolvimento com questões familiares se intensificará, com memórias ou conversas importantes vindo à tona. Ademais, tensões entre o que sente e o que precisa dizer exigirão atenção redobrada na escolha das palavras. Evite querer controlar tudo e busque se expressar com sensibilidade para fortalecer o vínculo com quem ama. >

Gêmeos

Nesta quinta-feira, as emoções interferirão diretamente na forma de se comunicar, intensificando conversas e pensamentos ao longo do dia. Surgirá a necessidade de se expressar com mais verdade, mas discussões desgastantes ocorrerão caso não haja escuta mútua. Nesse cenário, escolha com cuidado o que dizer e como dizer. >

Câncer

Sua sensibilidade aumentará ao lidar com temas ligados ao valor pessoal, às finanças ou ao que oferece segurança e conforto. Surgirá também, neste dia, o desejo de proteger o que é seu, enquanto velhas inseguranças reaparecerão. Nesse cenário, evite disputas por controle ou medo de perda, estabeleça limites saudáveis e reforce seus valores. >

Leão

Neste dia, crescerá a necessidade de silêncio, introspecção e conexão com o mundo interior. Nesse cenário, emoções profundas emergirão, pedindo acolhimento e pausa para conseguir escutar a si com mais clareza. Assim sendo, procure descansar, meditar e se afastar do burburinho externo. >

Virgem

Nesta quinta-feira, conexões com pessoas que compartilham os mesmos ideais e valores ganharão força. Será um bom dia para se aproximar de amizades sinceras, fortalecer laços em grupo e se envolver em projetos coletivos. Além disso, sua sensibilidade inspirará os que estiverem ao redor, especialmente quando agir com autenticidade e alinhamento aos próprios ideais. >

Libra

Seu foco se voltará à carreira e às metas importantes nesta quinta-feira. Será um bom dia para mostrar o que sente com clareza e agir com sensibilidade nas decisões profissionais. Além disso, sua intuição oferecerá boas pistas, desde que confie no que realmente importa para si. Ademais, você poderá receber reconhecimento por parte de superiores ou pessoas que admira. >

Escorpião

Nesta quinta-feira, o desejo de expandir horizontes crescerá, junto à busca por experiências que tragam mais sentido à sua jornada. Será um bom dia para refletir sobre crenças, adquirir novos aprendizados e se conectar com vivências que estimulem o crescimento. Procure confiar no que ressoa com o coração e se permita explorar novos caminhos. >

Sagitário

Neste dia, emoções intensas e profundas emergirão. Ademais, questões mal resolvidas virão à tona, exigindo coragem para encarar o que costuma evitar. Em vez de resistir, permita-se sentir com maturidade e lucidez. Tenha atenção, também, a sentimentos de menos-valia ou melancolia, que tenderão a enfraquecer sua energia . >

Capricórnio

Seu envolvimento com os relacionamentos aumentará, e uma forte conexão com os outros impulsionará a busca por mais profundidade e compreensão. Procure equilibrar, porém, as expectativas com a realidade, pois idealizações trarão à tona limitações próprias e alheias que ativarão inseguranças. >

Aquário

Nesta quinta-feira, você se envolverá bastante em cuidar do seu dia a dia com mais atenção. Por outro lado, certos desafios exigirão organização e disciplina, especialmente nas áreas da saúde e do cotidiano. Nesse cenário, evite ceder à ansiedade ou às dúvidas, pois elas poderão comprometer sua clareza. Além disso, procure fazer pausas para recarregar as energias. >

Peixes

Peixes

Neste dia, surgirá o desejo de se divertir, explorar novos hobbies e dedicar tempo aos filhos , caso existam, e às atividades que trazem alegria. Entretanto, será preciso manter o equilíbrio entre prazer e responsabilidades para alinhar as atitudes aos objetivos de longo prazo e evitar frustrações. >