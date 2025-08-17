Editorias do Site
Dia do Pão de Queijo: confira receita crocante à base de tapioca

Para comemorar a data, 17 de agosto, HZ apresenta uma forma diferente de preparar um dos quitutes mais amados do Brasil

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 06:00

Pao-de-queijo
A dica da chef é preparar o pão de queijo crocante na air fryer Crédito: Chef Bru Calderon/Acervo

No Dia do Pão de Queijo, 17 de Agosto, HZ traz uma versão crocante e irresistível do quitute que também se consolidou como representante da culinária brasileira pelo mundo.

A receita é uma proposta da chef Bru Calderon (@brucalderon), que em vez de polvilho utiliza tapioca granulada, deixando as bolinhas ainda mais apetitosas. “O polvilho tem textura elástica. Já a tapioca granulada propicia crocância. O resultado é um pão de queijo com uma casquinha supercrocante por fora e macio e fofinho por dentro”, explica.

A aparência e a textura realmente surpreendem! Quer testar? Então, confira o passo a passo: 

Pão de queijo crocante

Ingredientes: 

  • 1 xícara de tapioca granulada
  • 1 xícara de leite
  • 1 ovo
  • 1 xícara de queijo ralado (rende 6 porções de pão de queijo grande)

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela coloque a tapioca granulada e junte o leite, deixando hidratar por cinco minutos.
  2. Adicione o ovo e misture.
  3. Por fim, junte o queijo ralado.
  4. Misture bem e verifique se está num ponto em que você consegue modelar as bolinhas.
  5. Se a massa estiver muito seca, adicione mais um pouquinho de leite. Se estiver muito úmida, adicione mais um pouquinho de tapioca.
  6. Modele os pães de queijo, disponha-os sobre uma assadeira ou leve à cesta da air fryer. 
  7. Deixe assar por aproximadamente 10 minutos ou acione a função pré-definida de pão de queijo (180ºC.).

Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

