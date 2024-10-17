5 receitas fáceis e deliciosas de pão de queijo

O pão de queijo é um dos petiscos mais adorados do Brasil, famoso por sua textura macia e irresistível. Ideal para o café da manhã ou lanche da tarde, ele conquista o paladar de gerações e é conhecido por sua versatilidade.
E o melhor de tudo: sua preparação é rápida e fácil, o que o torna uma opção atrativa para quem deseja economizar tempo na cozinha sem abrir mão do sabor. A seguir, confira como preparar diferentes versões desse delicioso pãozinho mineiro!
Pão de queijo com batata-doce roxa
Ingredientes:
- 500 g de batata-doce roxa descascada e cozida
- 1 xícara de chá de polvilho azedo
- 1 xícara de chá de polvilho doce
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1/4 de xícara de chá de água
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as batatas-doces e, com o auxílio de um garfo, amasse. Adicione os demais ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Pão de queijo frito
Ingredientes:
- 1 1/5 de xícara de chá de polvilho doce
- 1 colher de sopa de fermento biológico em pó
- 3 ovos
- 400 g de queijo meia cura ralado
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, o polvilho doce, o fermento biológico e o queijo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os pães de queijo sobre ela e frite até dourar. Sirva em seguida.
Pão de queijo com gotas de chocolate
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
- 4 xícaras de chá de polvilho azedo
- 1 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1 xícara de chá de gotas de chocolate
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o queijo e o polvilho e misture. Aos poucos, junte o creme de leite e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente as gotas de chocolate e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Pão de queijo com calabresa
Ingredientes:
- 150 ml de leite
- 150 ml de água
- 150 ml de óleo
- 500 g de polvilho azedo
- 3 ovos
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 3/4 de xícara de chá de calabresa picada e refogada
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite, a água e o óleo e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Reserve. Em um recipiente, coloque o polvilho e o sal e misture. Aos poucos, despeje o leite sobre o polvilho e mexa para incorporar. Acrescente os ovos, o queijo muçarela e a calabresa e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Enroladinho de pão de queijo
Ingredientes:
- 500 g de polvilho doce
- 2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá óleo
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 10 salsichas aferventadas e cortadas ao meio
- Sal a gosto
- Farinha de trigo para polvilhar
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água, o óleo e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Em um recipiente, coloque o polvilho, despeje a mistura sobre ele e mexa para incorporar. Acrescente os ovos e o queijo muçarela e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra com o auxílio de um rolo.
Coloque um pedaço de salsicha sobre a massa e dobre juntando as duas laterais. Repita o processo com toda a massa e disponha os enroladinhos em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.