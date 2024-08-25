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Waffle salgado é opção para brunch ou café; veja receita

Sugestão do HZ é servi-lo com fatias de presunto tipo Parma e folhas frescas de agrião
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 07:00

Waffle salgado
Waffle salgado Crédito: Comitê Umami/Divulgação
Uma massa de waffle sem açúcar e muito saborosa que fica pronta em no máximo 30 minutos: esse vai ser o seu novo lanche preferido!
Confira a seguir o passo a passo dessa receita superprática do HZ, ideal para o seu brunch ou café da manhã.
Ela contém manteiga e parmesão, e fica uma delícia se for para a mesa com presunto tipo Parma e agrião fresco. 

WAFFLE SALGADO 

Rendimento: 4 porções (8 unidades)
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo (110g)
  • 1 colher (chá) de fermento em pó (4g)
  • 1 xícara (chá) de leite (200ml)
  • 2 ovos (100g)
  • 4 colheres (sopa) de manteiga derretida (60g)
  • 1 pacote de queijo parmesão ralado (100g)
  • 2 colheres (sopa) de cebolinha verde picada (10g)
  • 2 xícaras (chá) de folhas de agrião (20g)
  • 100g de presunto tipo Parma em fatias 

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela média, coloque a farinha, o fermento, e misture. Reserve.
  2. Em outra tigela, coloque o leite e os ovos, e misture com um batedor manual de arame (fouet), até ficar homogêneo. Junte à mistura de farinha e mexa com o fouet até ficar uniforme. Acrescente a manteiga derretida, o queijo e a cebolinha, e misture.
  3. Em um aparelho de fazer waffle, untado e preaquecido por 1 minuto, disponha cerca de três colheres (sopa) de massa e feche o aparelho. Deixe por cinco minutos, ou até a massa ficar dourada dos dois lados. Retire e reserve. Repita o processo, voltando a untar sempre que necessário, até finalizar a massa. Reserve.
  4. Sirva quente ou morno, acompanhado por agrião e presunto.
A quantidade de massa a ser colocada na máquina de waffle pode variar de acordo com o modelo e a marca do equipamento. Esta receita foi testada em uma máquina que prepara dois waffles ao mesmo tempo e foram utilizadas três colheres (sopa) de massa crua para cada unidade.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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