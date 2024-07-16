Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vapt-vupt

5 receitas de waffles, do tradicional ao de banana ou chocolate

Aprenda a preparar versões simples, crocantes e saborosas dessa gostosura originária da Bélgica
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Waffle de chocolate Crédito: Vladislav Noseek | Shutterstock
Originários da Bélgica, os waffles são uma delícia que conquistou paladares ao redor do mundo. Com sua textura crocante por fora e macia por dentro, esses irresistíveis quadradinhos são perfeitos para qualquer ocasião, seja um café da manhã especial, um brunch entre amigos ou uma sobremesa deliciosa.
Tradicionalmente servidos com açúcar e manteiga na Europa, eles ganharam versões variadas e criativas em diferentes culturas.
A seguir, confira 5 receitas de waffles que vão desde as tradicionais até as mais inovadoras, garantindo uma explosão de sabores que vão te surpreender!

WAFFLE DE CHOCOLATE

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de sal
  • 4 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó

Veja Também

Veja como fazer waffles para servir no café, lanche ou brunch

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de cerejas. Se preferir, faça os waffles em uma frigideira.

WAFFLE TRADICIONAL

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
  • 150 g de manteiga
  • 1 colher de café de essência de baunilha

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

WAFFLE DE BATATA-DOCE

Ingredientes:

  • 200g de batata-doce descascada e cozida
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 100g de flocos de aveia
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 200ml de água de coco
  • 4 ovos
  • Canela a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a batata-doce, a banana, os flocos de aveia , a farinha de trigo, os ovos e a água de coco e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a canela em pó e mexa para incorporar.
Aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Waffle de banana com nozes  Crédito: Oleksandra Naumenko | Shutterstock

WAFFLE DE BANANA E NOZES

Ingredientes:

  • 3/4 de xícara de chá de nozes
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 gemas de ovo
  • 2 claras de ovo
  • 2 bananas descascadas e amassadas
  • 4 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as nozes e leve ao fogo médio para tostar. Desligue o fogo, pique as nozes e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e o sal e misture. Adicione o fermento químico e mexa novamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite e o suco de limão e mexa. Deixe descansar por 10 minutos. Depois, acrescente as gemas, as bananas, a essência de baunilha e as nozes e misture.
Despeje a mistura sobre os ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma batedeira bata as claras em neve, junte com a mistura reservada e mexa delicadamente para incorporar. Aqueça o aparelho de waffles , coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com pedaços de banana, nozes tostadas e sorvete de creme.

WAFFLE DE PÃO DE QUEIJO

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 400 ml de leite
  • 120 ml de óleo
  • 500 g de polvilho azedo
  • 1 colher de chá de sal
  • 150 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o queijo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o queijo e bata novamente para incorporar. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Veja Também

Conheça 4 receitas caseiras de alfajor

5 receitas de chocolate quente cremoso para o fim de semana

Veja cinco dicas para fazer maçã do amor em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados