5 receitas de waffles, do tradicional ao de banana ou chocolate

Originários da Bélgica, os waffles são uma delícia que conquistou paladares ao redor do mundo. Com sua textura crocante por fora e macia por dentro, esses irresistíveis quadradinhos são perfeitos para qualquer ocasião, seja um café da manhã especial, um brunch entre amigos ou uma sobremesa deliciosa.
Tradicionalmente servidos com açúcar e manteiga na Europa, eles ganharam versões variadas e criativas em diferentes culturas.
A seguir, confira 5 receitas de waffles que vão desde as tradicionais até as mais inovadoras, garantindo uma explosão de sabores que vão te surpreender!
WAFFLE DE CHOCOLATE
Ingredientes:
- 3 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de sal
- 4 colheres de sopa de manteiga derretida
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de cerejas. Se preferir, faça os waffles em uma frigideira.
WAFFLE TRADICIONAL
Ingredientes:
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de sal
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
- 150 g de manteiga
- 1 colher de café de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
WAFFLE DE BATATA-DOCE
Ingredientes:
- 200g de batata-doce descascada e cozida
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 100g de flocos de aveia
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 200ml de água de coco
- 4 ovos
- Canela a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a batata-doce, a banana, os flocos de aveia , a farinha de trigo, os ovos e a água de coco e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a canela em pó e mexa para incorporar.
Aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
WAFFLE DE BANANA E NOZES
Ingredientes:
- 3/4 de xícara de chá de nozes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/4 de xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 2 gemas de ovo
- 2 claras de ovo
- 2 bananas descascadas e amassadas
- 4 colheres de sopa de manteiga derretida
- 2 xícaras de chá de leite
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as nozes e leve ao fogo médio para tostar. Desligue o fogo, pique as nozes e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e o sal e misture. Adicione o fermento químico e mexa novamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite e o suco de limão e mexa. Deixe descansar por 10 minutos. Depois, acrescente as gemas, as bananas, a essência de baunilha e as nozes e misture.
Despeje a mistura sobre os ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma batedeira bata as claras em neve, junte com a mistura reservada e mexa delicadamente para incorporar. Aqueça o aparelho de waffles , coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com pedaços de banana, nozes tostadas e sorvete de creme.
WAFFLE DE PÃO DE QUEIJO
Ingredientes:
- 3 ovos
- 400 ml de leite
- 120 ml de óleo
- 500 g de polvilho azedo
- 1 colher de chá de sal
- 150 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o queijo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o queijo e bata novamente para incorporar. Após, aqueça o aparelho de waffles, coloque uma concha da massa sobre ele, espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até dourar. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.