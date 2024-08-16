Pão de queijo recheado ou na versão hot dog: veja onde provar no ES

A data comemorativa surgiu em 2007, quando o programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga nas manhãs da TV Globo, realizou a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil". Nesse dia, Ana Maria revelou para o Brasil a campeã, Marilda Fajardo de Castro, autora da receita do pãozinho mais elogiada pelos jurados. E apesar de os mineiros serem famosos pelo pão de queijo, os paulistas são os principais consumidores desse quitute no país, seguidos pelos cariocas e pelos gaúchos. Curiosamente, Minas Gerais só aparece em quarto lugar nesse ranking.

