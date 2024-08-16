Pão de queijo recheado ou na versão hot dog: veja onde provar no ES

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QUINTETO RECHEADO
Reduto mineiro na Praia do Canto, a cafeteria e empório Mercearia Belmiro tem mais de dez opções de pão de queijo no menu, desde o tradicional (R$ 7,90 a unidade) até uma degustação de minipães de queijo recheados. A Régua de Pão de Queijo (foto) chega à mesa com os seguintes recheios: queijo canastra e mel, linguiça, tomate seco, goiabada e doce de leite (R$ 28,90). Avenida Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @merceariabelmiro. FOTO: Fernando Madeira
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DOGÃO DE MINAS
Já viu por aí um hot dog mineiro? O sanduíche à moda de Minas, terra do pão de queijo, é um diferencial da cafeteria e empório Cheirin Bão, que serve ainda pão de queijo recheado e waffle de pão de queijo. O cachorro-quente diferentão (R$ 17,90/foto) é feito com baguete de pão de queijo, linguiça defumada e queijo muçarela. Para finalizar, o cliente pode escolher barbecue com goiabada ou mostarda e mel. Av. Hugo Musso, 1801, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @cheirinbaoitapuavv. FOTO: Cheirin Bão/Divulgação
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WAFFLE BEM SERVIDO
No cardápio fixo da Kaffa Cafeteria, o pão de queijo faz sucesso na versão waffle, servido com goiabada cremosa (R$ 25*). Durante este mês de agosto, o waffle especial compõe o brunch juntamente com ovos mexidos , bacon e creme de gorgonzola (R$ 40/também disponível na opção vegetariana, com cogumelos no lugar do bacon). Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1,2 e 3, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @kaffacafeteria. FOTO: Kaffa/Divulgação