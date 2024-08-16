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Delícia mineira

Pão de queijo recheado ou na versão hot dog: veja onde provar no ES

Para comemorar o Dia do Pão de Queijo neste sábado, 17 de agosto, HZ sugere três opções criativas nas cafeterias da Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 18:14

Dia do Pão de Queijo
Pão de queijo Romeu e Julieta é servido em café da Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira
Com recheios variados ou em formatos que fogem à clássica bolinha, o pão de queijo é uma das receitas mineiras que os capixabas mais apreciam.
E para comemorar o Dia do Pão de Queijo neste sábado, 17 de agosto, HZ separou três dicas de cafeterias onde o pãozinho surge também em versões diferentonas. 
Tem hot dog feito com baguete de pão de queijo e até uma "régua" de degustação com cinco opções recheadas. Ficou com água na boca? Então escolha o seu favorito na lista abaixo!

Por que 17 de agosto é o Dia do Pão de Queijo no Brasil?

A data comemorativa surgiu em 2007, quando o programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga nas manhãs da TV Globo, realizou a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil". Nesse dia, Ana Maria revelou para o Brasil a campeã, Marilda Fajardo de Castro, autora da receita do pãozinho mais elogiada pelos jurados. E apesar de os mineiros serem famosos pelo pão de queijo, os paulistas são os principais consumidores desse quitute no país, seguidos pelos cariocas e pelos gaúchos. Curiosamente, Minas Gerais só aparece em quarto lugar nesse ranking. 

3 PÃES DE QUEIJO CRIATIVOS PARA PROVAR NO ES

1

QUINTETO RECHEADO

Reduto mineiro na Praia do Canto, a cafeteria e empório Mercearia Belmiro tem mais de dez opções de pão de queijo no menu, desde o tradicional (R$ 7,90 a unidade) até uma degustação de minipães de queijo recheados. A Régua de Pão de Queijo (foto) chega à mesa com os seguintes recheios: queijo canastra e mel, linguiça, tomate seco, goiabada e doce de leite (R$ 28,90). Avenida Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @merceariabelmiro. FOTO: Fernando Madeira

2

DOGÃO DE MINAS

Já viu por aí um hot dog mineiro? O sanduíche à moda de Minas, terra do pão de queijo, é um diferencial da cafeteria e empório Cheirin Bão, que serve ainda pão de queijo recheado e waffle de pão de queijo. O cachorro-quente diferentão (R$ 17,90/foto) é feito com baguete de pão de queijo, linguiça defumada e queijo muçarela. Para finalizar, o cliente pode escolher barbecue com goiabada ou mostarda e mel. Av. Hugo Musso, 1801, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @cheirinbaoitapuavv. FOTO: Cheirin Bão/Divulgação    

3

WAFFLE BEM SERVIDO

No cardápio fixo da Kaffa Cafeteria, o pão de queijo faz sucesso na versão waffle, servido com goiabada cremosa (R$ 25*). Durante este mês de agosto, o waffle especial compõe o brunch juntamente com ovos mexidos , bacon e creme de gorgonzola (R$ 40/também disponível na opção vegetariana, com cogumelos no lugar do bacon). Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1,2 e 3, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @kaffacafeteria. FOTO: Kaffa/Divulgação 

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