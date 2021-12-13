Como fazer pão de queijo de frigideira com ricota e requeijão

Pão de queijo é sempre uma boa pedida no café da manhã, no brunch, no coffee break ou no lanche. Para começar o dia com uma versão de sabor suave, feita de ricota fresca e requeijão, acompanhe abaixo o modo de preparo e delicie-se com um pão de queijo de frigideira.
PÃO DE QUEIJO DE FRIGIDEIRA
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 6 colheres (sopa) de ricota fresca
- 2 colheres (sopa) de polvilho doce
- 2 colheres (sopa) de polvilho azedo
- 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, bata os ovos com um garfo. Junte a ricota e mexa bem para incorporá-la à mistura.
- Acrescente os polvilhos doce e azedo, misture bem e tempere com sal a gosto.
- Unte uma frigideira antiaderente e despeje essa massa, deixando cozinhar por dois minutos em fogo baixo.
- Vire para dourar do outro lado e deixe por mais um minuto.
- Sirva em seguida puro ou com a cobertura ou recheio que desejar.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.