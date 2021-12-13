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Como fazer pão de queijo de frigideira com ricota e requeijão

A receita fica pronta em apenas 15 minutos, contém poucos ingredientes e é uma boa alternativa para lanche ou café da manhã
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 16:22

Pão de queijo de frigideira
Pão de queijo de frigideira Crédito: Tirolez/Divulgação
Pão de queijo é sempre uma boa pedida no café da manhã, no brunch, no coffee break ou no lanche. Para começar o dia com uma versão de sabor suave, feita de ricota fresca e requeijão, acompanhe abaixo o modo de preparo e delicie-se com um pão de queijo de frigideira.  

PÃO DE QUEIJO DE FRIGIDEIRA

INGREDIENTES: 
  • 2 ovos
  • 6 colheres (sopa) de ricota fresca 
  • 2 colheres (sopa) de polvilho doce
  • 2 colheres (sopa) de polvilho azedo
  • 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
  • Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, bata os ovos com um garfo. Junte a ricota e mexa bem para incorporá-la à mistura.
  2. Acrescente os polvilhos doce e azedo, misture bem e tempere com sal a gosto.
  3. Unte uma frigideira antiaderente e despeje essa massa, deixando cozinhar por dois minutos em fogo baixo.
  4. Vire para dourar do outro lado e deixe por mais um minuto.
  5. Sirva em seguida puro ou com a cobertura ou recheio que desejar.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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