Veja dicas de onde comer um bom pão de queijo na Grande Vitória

Pão de queijo é bão demais, sô! Tão bão que ganhou um dia pra chamar de seu. A data, 17 de agosto, foi escolhida como o Dia do Pão de Queijo em 2007, quando o programa Mais Você, da TV Globo, realizou a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil".
Na ocasião, a apresentadora Ana Maria Braga revelou para todo o país quem foi a vencedora da competição, Marilda Fajardo de Castro, autora da receita de pãozinho mais elogiada pelo júri.
Embora seja uma invenção dos mineiros e uma comida-símbolo de seu estado, o pão de queijo tem os paulistas como seus principais consumidores, seguidos pelos cariocas e pelos gaúchos. Minas só aparece em quarto lugar no ranking.
Nós, capixabas, não ficamos muito atrás nessa lista, é claro. E para comemorar o Dia do Pão de Queijo em grande estilo, selecionamos cinco locais da Grande Vitória onde o quitute tem sabor e qualidade acima da média. Confira a lista!
5 LUGARES PARA COMER UM BOM PÃO DE QUEIJO NA GRANDE VITÓRIA
1
SUPERFÍCIE CROCANTE
De superfície douradinha e crocante, com sabor intenso e delicioso: é assim o pão de queijo da Olima Culinária Afetiva, que usa em sua receita queijo mineiro, da Serra da Canastra, acrescido de parmesão e muçarela. A unidade custa R$ 13 e a casa pretende lançar, em breve, a versão recheada. Av. Gov. Eurico Rezende, 40, loja 15, Jardim Camburi, Vitória. Abre de terça a sábado. Mais informações: (27) 99789-7807. FOTO: Olima/Instagram
2
NA AREIA DA PRAIA
Famoso pelo café da manhã na Praia da Curva da Jurema, o Mangalô tem entre suas especialidades o pão de queijo artesanal, de receita própria, feito com muçarela e robiola. Quanto: R$ 5 a unidade e R$ 25 a cestinha com cinco (foto). Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Abre de terça a domingo. (27) 99955-1338. FOTO: Mangalô/Instagram
3
WAFFLE CURINGA
Produzido na casa com parmesão, o pão de queijo da Kaffa Cafeteria também faz sucesso na versão waffle com goiabada (R$ 22/foto). O waffle "queijudo" faz parte de outras opções do cardápio, como os ovos no purgatório (dois ovos com gema mole, molho de tomate e parmesão/R$ 37). O pãozinho tradicional custa R$ 8 (unidade). Av. Anísio Fernandes Coelho, 1.850, lojas 1, 2 e 3, Jardim da Penha, Vitória. Abre de segunda a sábado. FOTO: Kaffa/Divulgação
4
RÉGUA DE DEGUSTAÇÃO
Estrela máxima no menu da Mercearia Belmiro, o pão de queijo custa R$ 7,90 na versão tradicional e a partir de R$ 15,90 com recheios variados. Tem pão de queijo com canastra e tomate seco (foto), com goiabada cascão e requeijão, com doce de leite e até com linguiça, canastra e mostarda de jabuticaba de Sabará (MG). Para quem deseja provar todos de uma só vez, a dica é a régua de pão de queijo, com cinco minipães de recheios variados (R$ 25,90). Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. Abre de terça a domingo. A Mercearia Belmiro tem benefícios para assinantes do Clube A Gazeta. Clique aqui e confira. FOTO: Maitê Barbieri
5
MACIO E AMANTEIGADO
Feito 100% com queijo do serro, o pão de queijo da Odara Pão e Café é macio e tem um sabor amanteigado único. A unidade é vendida nas lojas por R$ 7, e também existe a opção de comprar o produto congelado para assar em casa. Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto. Mais informações: (27) 99693-3176. Abre de segunda a sábado. Também em Jardim Camburi e na Praia da Costa, em Vila Velha. FOTO: Odara/Instagram