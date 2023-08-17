Veja dicas de onde comer um bom pão de queijo na Grande Vitória

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SUPERFÍCIE CROCANTE

De superfície douradinha e crocante, com sabor intenso e delicioso: é assim o pão de queijo da Olima Culinária Afetiva, que usa em sua receita queijo mineiro, da Serra da Canastra, acrescido de parmesão e muçarela. A unidade custa R$ 13 e a casa pretende lançar, em breve, a versão recheada. Av. Gov. Eurico Rezende, 40, loja 15, Jardim Camburi, Vitória. Abre de terça a sábado. Mais informações: (27) 99789-7807. FOTO: Olima/Instagram

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NA AREIA DA PRAIA

Famoso pelo café da manhã na Praia da Curva da Jurema, o Mangalô tem entre suas especialidades o pão de queijo artesanal, de receita própria, feito com muçarela e robiola. Quanto: R$ 5 a unidade e R$ 25 a cestinha com cinco (foto). Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Abre de terça a domingo. (27) 99955-1338. FOTO: Mangalô/Instagram

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WAFFLE CURINGA

Produzido na casa com parmesão, o pão de queijo da Kaffa Cafeteria também faz sucesso na versão waffle com goiabada (R$ 22/foto). O waffle "queijudo" faz parte de outras opções do cardápio, como os ovos no purgatório (dois ovos com gema mole, molho de tomate e parmesão/R$ 37). O pãozinho tradicional custa R$ 8 (unidade). Av. Anísio Fernandes Coelho, 1.850, lojas 1, 2 e 3, Jardim da Penha, Vitória. Abre de segunda a sábado. FOTO: Kaffa/Divulgação

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RÉGUA DE DEGUSTAÇÃO

Mercearia Belmiro, o pão de queijo custa R$ 7,90 na versão tradicional e a partir de R$ 15,90 com recheios variados. Tem pão de queijo com canastra e tomate seco (foto), com goiabada cascão e requeijão, com doce de leite e até com linguiça, canastra e mostarda de jabuticaba de Sabará (MG). Para quem deseja provar todos de uma só vez, a dica é a régua de pão de queijo, com cinco minipães de recheios variados (R$ 25,90). Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. Abre de terça a domingo. FOTO: Maitê Barbieri Estrela máxima no menu da, o pão de queijo custa R$ 7,90 na versão tradicional e a partir de R$ 15,90 com recheios variados. Tem pão de queijo com canastra e tomate seco (foto), com goiabada cascão e requeijão, com doce de leite e até com linguiça, canastra e mostarda de jabuticaba de Sabará (MG). Para quem deseja provar todos de uma só vez, a dica é a régua de pão de queijo, com cinco minipães de recheios variados (R$ 25,90). Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. Abre de terça a domingo. A Mercearia Belmiro tem benefícios para assinantes do Clube A Gazeta. Clique aqui e confira

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MACIO E AMANTEIGADO