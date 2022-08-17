Dia do Pão de Queijo: receitas vão da torta ao de liquidificador

Você sabia por que 17 de agosto foi escolhido como o Dia do Pão de Queijo no Brasil? A data comemorativa surgiu em 2007, quando o programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga nas manhãs da TV Globo, realizou a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil".
Nesse dia, Ana Maria revelou para o Brasil a campeã, Marilda Fajardo de Castro, autora da receita do pãozinho mais elogiada pelos jurados.
Aqui vai outra curiosidade: apesar de os mineiros serem famosos pelo pão de queijo, os paulistas são os principais consumidores desse quitute no país, seguidos pelos cariocas e pelos gaúchos. Minas só aparece em quarto lugar nesse ranking.
Os capixabas não ficam muito atrás, afinal, essa gostosura faz parte do nosso dia a dia e por aqui surge em versões diferentes. Tem pão de queijo de frigideira, em forma de torta e até em um formato superprático, feito no liquifidicador. Veja a seguir.
PÃO DE QUEIJO DE FRIGIDEIRA
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 6 colheres (sopa) de ricota fresca
- 2 colheres (sopa) de polvilho doce
- 2 colheres (sopa) de polvilho azedo
- 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- Sal a gosto
- Fonte: Tirolez
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, bata os ovos com um garfo. Junte a ricota e mexa bem para incorporá-la à mistura.
- Acrescente os polvilhos doce e azedo, misture bem e tempere com sal a gosto.
- Unte uma frigideira antiaderente e despeje essa massa, deixando cozinhar por dois minutos em fogo baixo.
- Vire para dourar do outro lado e deixe por mais um minuto.
- Sirva em seguida puro ou com a cobertura ou recheio que desejar.
TORTA DE PÃO DE QUEIJO
INGREDIENTES:
- 3 xícaras de polvilho doce
- 1 xícara de queijo minas ralado
- 3 ovos
- ½ xícara de óleo
- 1 xícara de leite morno
- 1 colher (chá) de fermento químico
- 300g de linguiça calabresa picada
- 100g de queijo muçarela ralado
- 3 tomates picados sem sementes
- 50g de queijo ralado
- Fonte: Mococa
MODO DE PREPARO:
- No liquidificador, bata o polvilho, os ovos, o queijo minas, o óleo e o leite.
- Disponha em uma tigela, adicione o sal e misture.
- Adicione o fermento e misture delicadamente.
- Disponha a metade da massa em uma forma untada e enfarinhada.
- Coloque a linguiça calabresa picada, o queijo muçarela ralado, os tomates e uma pitada de orégano.
- Cubra com o restante da massa.
- Polvilhe o queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.
PÃO DE QUEIJO DE LIQUIDIFICADOR
INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de leite integral
- meia xícara (chá) de óleo
- 2 ovos
- 2 xícaras (chá) de polvilho doce
- 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
- 1 pitada de sal
- Fonte: Nestlé
MODO DE PREPARO:
- Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos, o polvilho, o queijo e o sal e bata até obter uma mistura homogênea.
- Despeje a massa até a metade de forminhas para empadas untadas.
- Leve para assar em forno médio (180°C) preaquecido por cerca de 15 minutos ou até dourar.
- Reserve e espere amornar para desenformar.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.