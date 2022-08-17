Capriche no lanche

Dia do Pão de Queijo: receitas vão da torta ao de liquidificador

A data que celebra um dos quitutes mais amados do Brasil é 17 de agosto, e além da tradicional há inúmeras versões igualmente deliciosas
Evelize Calmon

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 02:00

Você sabia por que 17 de agosto foi escolhido como o Dia do Pão de Queijo no Brasil? A data comemorativa surgiu em 2007, quando o programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga nas manhãs da TV Globo, realizou a final do concurso "O Melhor Pão de Queijo do Brasil".
Nesse dia, Ana Maria revelou para o Brasil a campeã, Marilda Fajardo de Castro, autora da receita do pãozinho mais elogiada pelos jurados.     
Aqui vai outra curiosidade: apesar de os mineiros serem famosos pelo pão de queijo, os paulistas são os principais consumidores desse quitute no país, seguidos pelos cariocas e pelos gaúchos. Minas só aparece em quarto lugar nesse ranking. 
Os capixabas não ficam muito atrás, afinal, essa gostosura faz parte do nosso dia a dia e por aqui surge em versões diferentes. Tem pão de queijo de frigideira, em forma de torta e até em um formato superprático, feito no liquifidicador. Veja a seguir. 

PÃO DE QUEIJO DE FRIGIDEIRA

INGREDIENTES: 
  • 2 ovos
  • 6 colheres (sopa) de ricota fresca 
  • 2 colheres (sopa) de polvilho doce
  • 2 colheres (sopa) de polvilho azedo
  • 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
  • Sal a gosto
  • Fonte: Tirolez
Pão de queijo de frigideira
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, bata os ovos com um garfo. Junte a ricota e mexa bem para incorporá-la à mistura.
  2. Acrescente os polvilhos doce e azedo, misture bem e tempere com sal a gosto.
  3. Unte uma frigideira antiaderente e despeje essa massa, deixando cozinhar por dois minutos em fogo baixo.
  4. Vire para dourar do outro lado e deixe por mais um minuto.
  5. Sirva em seguida puro ou com a cobertura ou recheio que desejar.

TORTA DE PÃO DE QUEIJO

INGREDIENTES:
  • 3 xícaras de polvilho doce
  • 1 xícara de queijo minas ralado
  • 3 ovos
  • ½ xícara de óleo
  • 1 xícara de leite morno
  • 1 colher (chá) de fermento químico
  • 300g de linguiça calabresa picada
  • 100g de queijo muçarela ralado
  • 3 tomates picados sem sementes
  • 50g de queijo ralado
  • Fonte: Mococa
Torta de pão de queijo
MODO DE PREPARO: 
  1. No liquidificador, bata o polvilho, os ovos, o queijo minas, o óleo e o leite. 
  2. Disponha em uma tigela, adicione o sal e misture. 
  3. Adicione o fermento e misture delicadamente. 
  4. Disponha a metade da massa em uma forma untada e enfarinhada. 
  5. Coloque a linguiça calabresa picada, o queijo muçarela ralado, os tomates e uma pitada de orégano. 
  6. Cubra com o restante da massa. 
  7. Polvilhe o queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.

PÃO DE QUEIJO DE LIQUIDIFICADOR

INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • meia xícara (chá) de óleo
  • 2 ovos
  • 2 xícaras (chá) de polvilho doce
  • 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
  • 1 pitada de sal
  • Fonte: Nestlé
Pão de queijo de liquidificador
MODO DE PREPARO: 
  1. Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos, o polvilho, o queijo e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. 
  2. Despeje a massa até a metade de forminhas para empadas untadas. 
  3. Leve para assar em forno médio (180°C) preaquecido por cerca de 15 minutos ou até dourar. 
  4. Reserve e espere amornar para desenformar.
