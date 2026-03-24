ES Restaurant Week chega à 25ª edição com menus a partir de R$ 74

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:37
Inspirados pela Copa do Mundo, que acontecerá em junho deste ano nos EUA, México e Canadá, 50 restaurantes capixabas criaram cardápios completos, de entrada, prato principal e sobremesa, para a 25ª Espírito Santo Restaurant Week.
O evento gastronômico, que é um dos mais aguardados pelos capixabas, acontecerá de 26 de março a 26 de abril, em casas localizadas na Capital, Vitória, e também em Vila Velha, Serra e Cariacica. Os valores dos menus são fixos e se encaixam em três modalidades:
Na lista abaixo, você confere uma seleção de restaurantes que prometem se destacar nesta edição. Confira!
Atum e muito mais
WINE VIX (Menu Premium) - Entradas (almoço e jantar): Mix de folhas, parmesão, tomate cereja, cebola roxa e manga ou Carpaccio com molho de alcaparras, parmesão, rúcula e torrada. Pratos principais: almoço - Ancho com demi-glace e arroz cremoso com cogumelos e cebola crispy ou Atum selado com legumes verdes e molho teriyaki (foto); jantar - Risoto de costela na cerveja preta ou Polvo e risoto com frutas amarelas. Sobremesas: almoço - panna cotta de frutas vermelhas ou Manjar de coco com calda de ameixa; jantar - Cocada cremosa ou gelatto fior di latte com calda quente de chocolate amargo. Praia do Canto, Vitória. Horários e mais informações: @winevixvinhos. FOTO: Ciro Trigo
Lasanha diferente
PIU RESTAURANTE (Menu Premium) - Entradas: almoço - nhoque frito, sardela e ervas frescas ou salada caprese clássica com tomate, muçarela, manjericão e azeite; jantar - carpaccio bovino com azeite, queijo e folhas ou arancini recheado com ragù de calabresa e queijo. Pratos principais: almoço - Rigatoni à carbonara finalizado com almôndegas de porco e queijo curado ou entrecôte grelhado, molho de mostarda e batata dourada; jantar - lasanheta de cordeiro (foto) ou filé de peixe grelhado, musseline de batata, batata palha e molho cítrico com missô. Sobremesas: almoço - Panna cotta com calda de frutas vermelhas ou Pudim clássico; jantar - pera com creme/gelato de gorgonzola ou Panna cotta com calda à escolha (frutas vermelhas ou maracujá). Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. Horários e mais informações: @piurestaurante. FOTO: Bruno Coelho
Influência asiática
DAJU BISTRÔ (almoço/Menu Premium) - Entradas: Pão de mandioca tostado com linguiça artesanal, aioli verde e vinagrete de tomate cereja com coentro ou Pastel de milho defumado, taioba e creme de queijo com natas.
Pratos principais: Kafta de cupim com creme de grão-de-bico, tabule de quinoa com maxixe, castanha de caju, coalho e azeite de hortelã ou Tonkatsu de copa lombo ao caju darê com batatas à maionese kewpie, limão e kimchi (foto) ou Vegetais grelhados ao curry thai com arroz aromático de jasmim e gergelim.
Sobremesas: Medialuna de maçã com creme, merengue maçaricado e caramelo de rapadura ou Bolo de cacau com brigadeiro de café e nibs de cacau. Mata da Praia, Vitória. Horários e mais informações: @dajubistro. FOTO: Acervo/Daju
De galinhada a peixe frito
KAIRU (almoço/Menu Premium) -
Entradas: Cestinha de pães, manteiga noisette e limão siciliano ou Dadinhos de tapioca com ceviche de banana-da-terra e aioli de camarão.
Pratos principais: Galinhada com bacon, creme de milho e quiabo tostado ou Espeto de carne sobre creme de espinafre, servido com arroz de cebola queimada, alho frito e vinagrete ou Rigatoni ao molho de cogumelos, coalhada com açafrão, sumac e castanhas ou Peixe frito ao molho de pirão, fritas da casa, molho tártaro e limão.
Sobremesas: Top sundae de pipoca caramelizada ou café expresso de microlote capixaba. Prainha, Vila Velha. Horários e mais informações: @kairurest. FOTO: Acervo/Kairu
Cardápio internacional
HOTEL SENAC ILHA DO BOI (almoço/Menu Premium) -
Entradas: Taco mexicano com cheddar, chilli e pico de gallo ou salada coob da chef. Pratos principais: medalhões de filé em redução de vinho do Porto, risoto de abóboras com gruyére, noz moscada e mel ou filé de peixe empanado e frito servido com coleslaw, molho tártaro e batatas rústicas ou Jambalaya Rice (arroz em caldo de frango com linguiça, camarões, polvo, legumes e especiarias e farofa de bacon/foto).
Sobremesas: Bolo três leches ou Cheesecake NY com geleia de morangos. Ilha do Boi, Vitória. Horários e mais informações: @hotelsenacilhadoboi. FOTO: Acervo/Hotel Senac
Almoço italiano
NONNA BARBERINA (almoço/Menu Premium) - Entrada: Versão italiana do crepe francês, com recheio de espinafre e ricota) ou Quadradinhos de polenta frita cobertos com creme de feijão branco e farofa de feijoada.
Pratos principais: Carne suína empanada e servida com salada ao molho de iogurte ou Fideuà de frutos do mar ou Ravioloni recheado de cogumelos assados com cebola tostada, manteiga de alho confitado e pangratato de ervas.
Sobremesas: Panna cotta de doce de leite ou Bolinho de chuva com queijo e goiabada. Jardim da Penha, Vitória. Horários e mais informações: @nonnabarberina. FOTO: Acervo/Nonna Barberina
Cupim com polenta
TERO BRASA E VINHO (Menu Premium) -
Entradas: almoço - Coxinha de frango sem massa com requeijão cremoso, servida sobre creme de milho ou Carpaccio com parmesão, pesto de manjericão e farofa de nozes; jantar - Empanada salteña com recheio de carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida ou Croissant recheado com salmão e alho-poró. Pratos principais: almoço - Cupim prensado com polenta sobre caldo de carne e molho de queijo (foto) ou Linguini à carbonara; jantar - chorizo com batatas na brasa e mix de legumes ao chimichurri ou Entrecôte au poivre servido com batatas fritas. Sobremesas: almoço - brigadeiro de colher com flor de sal ou creme de limão siciliano; jantar - Flan de doce de leite com crème caramel ou Pera ao vinho branco com crème anglaise e crocante de amêndoas. Praia do Canto, Vitória. Horários e mais informações: @terobrasaevinho. FOTO: Acervo/Tero
MENU CONVENCIONAL
MENU PLUS
MENU PREMIUM
Confira a lista completa com todos os cardápios da edição e mais detalhes sobre os restaurantes na página oficial da Espírito Santo Restaurant Week.
ESPÍRITO SANTO RESTAURANTE WEEK - 25ª EDIÇÃO
Quando: de 26 de março a 26 de abril de 2026
Onde: em 50 restaurantes (incluindo filiais) de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
Quanto: a partir de R$ 74 por pessoa (entrada + prato + sobremesa)
Rede social: @restaurantweekbrasil.
