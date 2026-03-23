Editorias do Site
Redes Sociais

7 receitas econômicas com bacalhau para a Páscoa

Veja como tornar o seu feriado mais especial com pratos saborosos com esse peixe

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:54

Caldeirada de bacalhau Crédito: Imagem: gkrphoto | Shutterstock

Na Páscoa, o bacalhau é uma tradição presente na mesa de muitas famílias, mas isso não significa que é preciso gastar muito para manter esse costume. Com criatividade e ingredientes simples do dia a dia, é possível preparar pratos saborosos, nutritivos e acessíveis.

Veja, a seguir, 7 receitas econômicas com bacalhau para a Páscoa!

1. Caldeirada de bacalhau

Ingredientes

  • 800 g de bacalhau dessalgado e em postas
  • 3 batatas cortadas em cubos
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 2 tomates picados
  • 1 cebola cortada em fatias
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca picada para finalizar
  • 500 ml de caldo de peixe

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate e a páprica e cozinhe por 5 minutos, até formar um molho rústico. Acrescente as batatas, a cenoura, a abobrinha e o pimentão. Misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o caldo de peixe até quase cobrir os legumes. Tampe e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 15 a 20 minutos, até os legumes estarem macios. Adicione o bacalhau sobre os legumes. Tampe novamente e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até o peixe ficar macio. Desligue o fogo, polvilhe a salsinha e sirva em seguida. 

2. Empadão de bacalhau

Ingredientes

Massa

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 150 g de manteiga
  • 1 ovo
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • 1 gema de ovo para pincelar

Recheio

  • 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de azeitona picada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga até formar uma farofa. Adicione o ovo e, aos poucos, a água gelada, amassando até obter uma massa lisa e que desgrude das mãos. Cubra e leve à geladeira enquanto faz o recheio.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione o bacalhau desfiado, o tomate e a azeitona. Refogue bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e deixe esfriar.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma delas com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma untada com azeite. Recheie com o bacalhau. Abra o restante da massa e cubra a torta, fechando bem as bordas. Pincele com a gema e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Lombo de bacalhau com lentilha Crédito: Imagem: gkrphoto | Shutterstock

3. Lombo de bacalhau com lentilha

Ingredientes

Bacalhau

  • 3 lombos de bacalhau dessalgados (com cerca de 180 g cada)
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 colher de chá de sal
  • Suco de 1/2 limão

Lentilha

  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 3 xícaras de chá de água
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

Montagem

  • Rodelas de limão-siciliano para decorar
  • Pimenta calabresa e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lentilha

Coloque a lentilha em uma panela com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 20 minutos até ficar macia, porém ainda firme. Escorra o excesso de água, se necessário, e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o alho e mexa por alguns segundos. Acrescente a lentilha cozida, tempere com páprica, cominho, sal, molho de tomate e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Reserve aquecido.

Bacalhau

Seque bem os lombos com papel-toalha. Em um recipiente, tempere com alho, sal, pimenta-do-reino, páprica, azeite e suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os lombos por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e suculentos por dentro.

Montagem

Distribua a lentilha no centro de um prato, formando uma base. Disponha os lombos de bacalhau por cima. Finalize com rodelas de limão-siciliano, pimenta calabresa e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.

4. Bacalhau gratinado com molho branco

Ingredientes

Bacalhau

  • 400 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 3 batatas cortadas em cubos
  • 1 cebola fatiada
  • 2 dentes de alho picados
  • Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto 
  • Água para cozinhar

Molho branco

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Queijo muçarela ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Bacalhau

Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, os cubos de batata em água e sal até ficarem macios, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até murcharem. Junte o bacalhau desfiado e refogue por alguns minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o cheiro-verde e misture bem. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, em fogo baixo, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem até formar uma pastinha. Vá adicionando o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Em um refratário untado com azeite, espalhe as batatas cozidas no fundo. Por cima, coloque o bacalhau refogado. Cubra com o molho branco e finalize com queijo muçarela ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar por cima. Sirva em seguida.

Bacalhau à brás Crédito: Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock

5. Bacalhau à brás

Ingredientes

  • 400 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 300 g de batata-palha
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 4 ovos
  • Azeitona preta, azeite, sal, pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados e macios. Acrescente o bacalhau desfiado e refogue por cerca de 5 minutos, até ele absorver o sabor e ficar levemente dourado. Adicione a batata palha e misture bem com o bacalhau. Cozinhe por mais 2-3 minutos, mexendo delicadamente.

Em um recipiente, bata os ovos com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Despeje os ovos batidos na mistura da panela e mexa lentamente até os ovos cozinharem e ficarem levemente cremosos. Transfira para o prato de servir, decore com a azeitona e sirva em seguida. 

6. Escondidinho de bacalhau

Ingredientes

Purê

  • 600 g de batata descascada e picada
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar
  • Queijo muçarela ralado para gratinar

Recheio

  • 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de azeitona picada
  • Azeite e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, cubra a batata com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra a água e amasse bem. Adicione a manteiga, o leite e o sal. Misture bem e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o bacalhau, o tomate e a azeitona e refogue por alguns minutos. Finalize com o cheiro-verde. Em um refratário, faça uma camada com metade do purê, coloque o recheio de bacalhau por cima e cubra com o restante do purê. Finalize com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar levemente por cima. Sirva em seguida. 

7. Bacalhau ao forno com arroz de coco

Ingredientes

Bacalhau

  • 500 g de bacalhau dessalgado em postas
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 2 dentes de alho fatiados
  • 1/4 de xícara de chá de azeitona preta
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Ramos de alecrim a gosto

Arroz de coco

  • 1 xícara de chá de arroz branco
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de cebola ralada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Bacalhau

Disponha as postas de bacalhau em um refratário. Distribua a cebola, os pimentões, o alho e a azeitona ao redor e sobre o peixe. Regue com o azeite e tempere com a pimenta-do-reino. Acrescente os ramos de alecrim. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 a 15 minutos, até dourar levemente.

Arroz de coco

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o arroz e mexa por cerca de 1 minuto. Acrescente o leite de coco, a água e o sal. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até o líquido secar e o arroz ficar macio. Sirva o bacalhau acompanhado do arroz de coco. 

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

