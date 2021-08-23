Guarapari e Vitória abrem nesta segunda (23) novo agendamento para 2ª dose da vacina

Os municípios de Guarapari e Vitória abrem, nesta segunda-feira (23), novo agendamento de vacinas contra o vírus da Covid-19. As novas vagas são destinadas às pessoas que já tomaram a primeira dose do imunizante.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre a partir das 16h30 desta segunda-feira (23), novo agendamento para pessoas que precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.
Ao todo, serão disponibilizadas 3.500 doses para vacinação na terça-feira (24) e quarta-feira (25) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
PÚBLICO-ALVO
- Pessoas que tomaram a primeira da dose da AstraZeneca há 70 dias ou mais;
- Aqueles que receberam a primeira dose da CoronaVac há mais de 28 dias;
- Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há 90 dias ou mais.
Para marcar a segunda dose, basta acessar o site da Prefeitura de Guarapari.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DA VACINA
- Comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso);
- Cartão de vacinação da primeira dose;
- CPF;
- Cartão do SUS;
- Documento de identidade;
- Comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).
VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória abre a partir das 12h desta segunda-feira (23), agendamento para aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 12 de junho.
Serão 2.000 vagas e a aplicação ocorre nesta terça-feira (24), na Igreja Batista, em Jardim da Penha, e no Ginásio da Faculdade Salesiano.
É possível agendar a dose pelo site da prefeitura ou através do app Vitória Online.