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Covid-19

Guarapari e Vitória abrem nesta segunda (23) novo agendamento para 2ª dose da vacina

Em Guarapari serão disponibilizadas 3.500 doses. Vitória terá 2.000 doses

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 12:25

Publicado em 

23 ago 2021 às 12:25
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus
Guarapari e Vitória abrem novo agendamento para segunda dose da vacina nesta segunda (23) Crédito: Govsp
Os municípios de Guarapari e Vitória abrem, nesta segunda-feira (23), novo agendamento de vacinas contra o vírus da Covid-19. As novas vagas são destinadas às pessoas que já tomaram a primeira dose do imunizante.

GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre a partir das 16h30 desta segunda-feira (23), novo agendamento para pessoas que precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.
Ao todo, serão disponibilizadas 3.500 doses para vacinação na terça-feira (24) e quarta-feira (25) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.  

PÚBLICO-ALVO

  • Pessoas que tomaram a primeira da dose da AstraZeneca há 70 dias ou mais;
  • Aqueles que receberam a primeira dose da CoronaVac há mais de 28 dias;
  • Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há 90 dias ou mais.
Para marcar a segunda dose, basta acessar o site da Prefeitura de Guarapari.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DA VACINA

  • Comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso);
  • Cartão de vacinação da primeira dose;
  • CPF;
  • Cartão do SUS;
  • Documento de identidade;
  • Comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

VITÓRIA

Prefeitura de Vitória abre a partir das 12h desta segunda-feira (23), agendamento para aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 12 de junho.
Serão 2.000 vagas e a aplicação ocorre nesta terça-feira (24), na Igreja Batista, em Jardim da Penha, e no Ginásio da Faculdade Salesiano.
É possível agendar a dose pelo site da prefeitura ou através do app Vitória Online.

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