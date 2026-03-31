Governador, secretários e servidores de todos os Poderes no ES vão ter reajuste

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, sessão realizada nesta terça-feira (31), projetos de lei que concedem reajuste salarial para servidores de todos os Poderes do Estado, incluindo o próprio Legislativo. No caso do Executivo, a expectativa é que mais de 100 mil sejam contemplados com a iniciativa. Também foram aprovados aumentos para governador, vice e secretários estaduais.

O percentual de aumento de 4% aprovado pela Ales é referente à Revisão Geral Anual que incidirá sobre o contracheque de servidores ativos, aposentados e pensionistas, incluindo civis e militares, de vários setores da administração pública.

No caso projeto que trata especificamente sobre os servidores do Executivo, a proposta prevê ainda a atualização de gratificações, incluindo a Gratificação de Apoio à Licitação (GAL) e a gratificação para designação excepcional de Agente de Contratação. O projeto prevê impacto financeiro de R$ 408 milhões aos cofres estaduais, por ano.

Reajuste para governador e vice

Também em regime de urgência, foi aprovado um projeto de lei de autoria da Mesa Diretora da Casa de Leis, garantindo reajuste de 4% no valor do salário do governador e do vice-governador do Estado.

Atualmente, o vencimento do governador está fixado em R$ 34.774,64. Com o reajuste, a verba chegará a R$ 36.164,96. Enquanto isso, o salário do vice passará de R$ 31.596,31 para R$ 32.860,16.

O mesmo percentual de reajuste foi concedido ao secretariado do governo. Os subsecretários ficaram fora do aumento concedido aos agentes políticos, uma vez que estão contemplados no projeto de lei que trata sobre a atualização dos vencimentos dos demais servidores do Executivo. A medida também tem vigência prevista para julho deste ano.

Reajustes no demais poderes

Ainda foram aprovados em plenário projetos de lei que concedem reajuste de 4% a servidores do Ministério Público Estadual (MPES), do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) e da Defensoria Pública Estadual (DPES). Todas as iniciativas têm vigência prevista para 1º de julho deste ano.

Reajuste diferenciado para servidores do TJ e da Ales

Já a proposta de reajuste da própria Ales, também aprovada nesta terça-feira (31), garante aumento de 4% aos servidores da Casa de Leis, com efeito retroativo a 1ª de janeiro de 2026, concedido a título de reajuste remuneratório.