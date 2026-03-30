Eleições 2026

Quaest: veja pesquisa para senador do ES encomendada por jornal mineiro

Encomendado pelo Estado de Minas, o levantamento testou cinco simulações, envolvendo nomes de diversas vertentes políticas

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:58

Senado tem duas vagas para representantes do Espírito Santo no pleito deste ano Crédito: Carlos Moura/Agência Senado

Pesquisa eleitoral da Quaest, divulgada no domingo (29), mostra como está a corrida visando à disputa por duas das três vagas a que o Espírito Santo tem direito no Senado Federal, nas eleições deste ano.

Encomendado pelo Estado de Minas, o levantamento testou cinco simulações diferentes, envolvendo nomes de diversas vertentes políticas, e aponta o atual governador Renato Casagrande (PSB) na liderança em todos os quadros apresentados no estudo. O chefe do Executivo estadual deixa o cargo na próxima quinta-feira (2), para se dedicar à pré-campanha eleitoral.

O levantamento ouviu 1.104 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 25 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.



Nos cenários analisados na pesquisa, foram considerados os seguintes nomes: Renato Casagrande (PSB), Paulo Hartung (PSD), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Sergio Meneguelli (PSD), Fabiano Contarato (PT), Maguinha Malta (PL), Marcos do Val (Podemos), Rose de Freitas (MDB), Arnaldinho Borgo (PSDB), Manato (Republicanos), Euclério Sampaio (MDB), Leonardo Monjardim (Novo) e Wellington Callegari (DC).

A pesquisa Quaest mostrou que, entre os entrevistados, as intenções de votos para o Senado se concentram em Casagrande, que aparece com índices entre 22% e 28%, e no ex-governador Paulo Hartung, que registra entre 12% e 14% das menções. Já os demais candidatos testados no levantamento registram entre 6% e 8%.

Abaixo, os números detalhados para cada uma dos cinco cenários testados, em que são considerados os votos válidos (o que inclui votos válidos, brancos e nulos):

Cenário 1:

Renato Casagrande (22%);

Paulo Hartung (14%);

Sergio Meneguelli (8%);

Fabiano Contarato (6%);

Maguinha Malta (6%);

Marcos do Val (4%);

Arnaldinho Borgo (4%);

Manato (4%);

Euclério Sampaio (3%);

Leonardo Monjardim (1%);

Wellington Callegari (0%);

Branco/nulo/não vai votar (8%);

Indecisos (20%).

Cenário 2:

Renato Casagrande (28%);

Paulo Hartung (12%);

Lorenzo Pazolini (8%);

Sergio Meneguelli (6%);

Fabiano Contarato (6%);

Maguinha Malta (4%);

Marcos do Val (3%);

Euclério Sampaio (1%);

Leonardo Monjardim (0%);

Wellington Callegari (0%);

Branco/nulo/não vai votar (8%)

Indecisos (24%).

Cenário 3:

Renato Casagrande (24%);

Paulo Hartung (14%);

Sergio Meneguelli (8%);

Fabiano Contarato (5%);

Maguinha Malta (4%);

Marcos do Val (4%);

Rose de Freitas (4%);

Arnaldinho Borgo (3%);

Manato (3%);

Leonardo Monjardim (0%);

Wellington Callegari (0%);

Branco/nulo/não vai votar (9%);

Indecisos (22%).

Cenário 4:

Renato Casagrande (24%);

Paulo Hartung (14%);

Sergio Meneguelli (8%);

Fabiano Contarato (6%);

Maguinha Malta (5%);

Marcos do Val (4%);

Arnaldinho Borgo (4%);

Euclério Sampaio (3%);

Leonardo Monjardim (0%);

Wellington Callegari (0%);

Branco/nulo/não vai votar (10%);

Indecisos (22%).

Cenário 5:

Renato Casagrande (PSB): 24%;

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 10%;

Sergio Meneguelli (PSD): 9%;

Fabiano Contarato (PT): 8%;

Maguinha Malta (PL): 5%;

Marcos do Val (Podemos): 4%;

Euclério Sampaio (MDB): 3%;

Wellington Callegari (DC): 1%;

Leonardo Monjardim (Novo): 0%;

Branco/nulo/não vai votar: 11%;

Indecisos: 25%.

Flávio Bolsonaro lidera disputa para presidência da República no ES

A pesquisa Quaest ainda analisou como o capixaba pretende votar para presidente da República nas eleições deste ano. O estudo aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança das intenções de voto no Espírito Santo, com 37% no primeiro turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocupa a segunda posição, com 26%.

No mesmo recorte, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) — que anunciou desistência da disputa na última semana — e o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo) aparecem com 3% cada. Já Renan Santos (Missão) registra 1%, enquanto Aldo Rebelo (DC) não pontuou.

Detalhes da pesquisa A pesquisa Genial/Quaest, encomendada pelo jornal Estado de Minas e realizada entre os dias 22 e 25 de março de 2026, ouviu 1.104 eleitores capixabas com 16 anos ou mais, possui uma margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%, estando registrada sob o protocolo ES-09728/2026.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta