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Assistente social assume vaga de Cyntia Grillo na Secretaria do Trabalho do ES

Publicado em 30/03/2026 às 20h48
Ricardo Ferraço convida Fernanda Mota Gonçallo para ser a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
Ricardo Ferraço convidou Fernanda Mota Gonçallo para ser a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social Crédito: Cid Costa/GovernoES

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) do Espírito Santo passará a ser comandada por Fernanda Mota Gonçallo. A assistente social e servidora pública substitui Cyntia Grillo, que deixa a pasta para cumprir prazo de desincompatibilização do posto, segundo determina a Justiça Eleitoral, tendo em vista que disputará uma vaga de deputada estadual nas eleições deste ano.

A saída de Cyntia da Setades foi comunicada pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), no início da noite desta segunda-feira (30). Ferraço assume o governo do Estado na próxima quinta-feira (2), em função da renúncia do governador Renato Casagrande (PSB), antes da conclusão do mandato, para concorrer a vaga no Senado nas eleições.

Formada em Serviço Social e atual subsecretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Setades, Fernanda tem experiência na área, com atuação no Estado e em municípios.

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