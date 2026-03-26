Resposta

Lula diz que Bolsonaro 'está no desmanche' ao rebater fala de Flávio

Candidato à reeleição, presidente havia sido chamado de "Opala velho" pelo senador, seu adversário na eleição

Publicado em 26 de março de 2026 às 19:52

CURITIBA E RIO DE JANEIRO - O presidente Lula (PT) rebateu nesta quinta-feira (26) uma fala do senador Flávio Bolsonaro (PL) e disse que o pai do presidenciável "está no desmanche". No mês passado, o parlamentar havia comparado o petista a um "Opala velho".

"Outro dia o filho do Bolsonaro [Flávio Bolsonaro] disse assim: o Lula é o Opala velho. Quando ele fala assim, eu não me ofendo. Porque eu tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava. Ele fala porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche. O Opala que ele conhece é o pai dele. Ele não sabe o que é o Opala turbinado", disse Lula, 80 anos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, 71 anos, está internado com um quadro de broncopneumonia bacteriana nos dois pulmões desde 13 de março. Nesta quinta (26), boletim médico informou que ele deve ter alta hospitalar na sexta (27). Por conta dos problemas de saúde, o ex-mandatário obteve o direito a prisão domiciliar

A medida foi autorizada na terça (24) pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), por um prazo inicial de 90 dias. Durante o período, Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica e ficará proibido de usar as redes sociais ou de gravar áudios ou vídeos.

Lula enalteceu os programas federais em andamento durante discurso Crédito: Ricardo Stuckert / PR

A declaração de Lula foi feita durante seu discurso na abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói. A iniciativa reúne representantes de órgãos federais e oferece suporte a prefeituras, com orientações sobre políticas públicas e acesso a recursos.

No mês passado, durante participação remota na CEO Conference Brasil 2026, promovida pelo banco BTG Pactual, Flávio afirmou que Lula era "um produto vencido de verdade".

"Se compará-lo a um carro, ele é aquele Opala, velhão, de câmbio manual, que já foi bonito, mas hoje não te leva a lugar nenhum e ainda bebe para caramba. A gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu toda. Descontrolou completamente as contas do nosso país", disse Flávio na ocasião, dirigindo-se a uma plateia formada por integrantes do mercado financeiro.

Nesta quinta (26), Lula enalteceu os programas federais em andamento e alfinetou o ex-presidente Bolsonaro em outras situações. Também voltou a falar que 2026 será o ano "de provar quem vence a luta, a verdade ou a mentira".

"Quantas casas verde e amarela foram feitas? Encontramos 87 mil casas totalmente paralisadas, e 6.000 outras obras paralisadas, de creches, escolas", disse Lula, acrescentando que, em 2026, estão previstas as entregas de 3 milhões de casas à população.

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