Motociclista morre ao bater em caminhão durante ultrapassagem em Piúma

Um motociclista morreu em um acidente no bairro União, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Militar, a moto havia invadido a contramão para tentar ultrapassar um carro, mas bateu na lateral de um caminhão que havia acabado de passar por uma ponte. A vítima foi levada pelo Samu/192 para o hospital, mas não resistiu. O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de álcool.
A Polícia Civil disse que o corpo da vítima, de 23 anos, foi recolhido no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição e levado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim. O caminhoneiro, também de 23 anos, foi ouvido e liberado na delegacia já que permaneceu no local do acidente. O caso segue em investigação.