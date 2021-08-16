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Intervalo de 56 dias

ES quer antecipar aplicação da segunda dose da Pfizer para oito semanas

Atualmente, o intervalo adotado é de 90 dias. Governo do Estado informou que se manifestou favorável à redução para 56 dias em reunião com o Ministério da Saúde nesta segunda (16)

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 19:10

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 ago 2021 às 19:10
Vacina Pfizer-BioNTech
A vacina da Pfizer é fabricada pela empresa alemã Biontech Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Espírito Santo defende que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer — que atualmente é de 90 dias — seja diminuído para oito semanas (56 dias). A defesa da antecipação tornou-se pública durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (16).
ES quer antecipar aplicação da segunda dose da Pfizer para oito semanas
À frente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o secretário Nésio Fernandes informou que a posição foi apresentada ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) em uma reunião feita horas antes. Na bula do imunizante, o intervalo sugerido é de 21 dias.
"Defendemos que a população que tenha recebido a vacina há oito semanas já possa receber a segunda dose. Nós consideramos que prazos menores podem não ser adequados por prejudicarem o desempenho do sistema imune"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo
Segundo o secretário, o governo federal se mostrou receptivo à antecipação e uma decisão deve ser tomada em breve. "O Ministério da Saúde vai se manifestar nos próximos dias e devemos ter autorização para a aplicação da D2 da Pfizer em um intervalo menor na população de todo o país", disse.

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Em julho, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que a pasta estudava reduzir para três semanas o prazo para aplicação da segunda dose do imunizante. Na época, porém, ele esclareceu que a mudança seria colocada em prática apenas após toda a população adulta ser alcançada com uma dose de vacina.

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