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Imunização

Mais de 140 mil não tomaram 2ª dose contra a Covid no ES; veja o que fazer

Subsecretário Luiz Carlos Reblin fez apelo para capixabas completarem o esquema vacinal e explicou que a primeira dose faz apenas uma proteção inicial, mas que é a segunda dose que, de fato, consolida a resposta imunológica

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:29

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 ago 2021 às 18:29
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus
Segunda dose é fundamental para consolidar a imunização, reforçou o subsecretário Luiz Carlos Reblin Crédito: Govsp
Cerca de 147 mil capixabas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi dada pelo subsecretário em Vigilância e Saúde, Luiz Carlos Reblin, durante coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (16). 
"É nisso que temos que trabalhar com muita força. A primeira dose faz a proteção inicial, mas é a segunda dose que, de fato, consolida a resposta imunológica"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância e Saúde
Reblin reforçou que este é um apelo fundamental à população, que deve tomar a segunda dose para adquirir a imunidade, inclusive a indireta, que ocorre quando um determinado percentual da população está imunizado e assim também protege quem não tomou a vacina.

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"A vacina protege o indivíduo, nem sempre plenamente. Não é só essa vacina, mas todas elas. É fundamental tomar, pois ela diminui a transmissão quando tem uma cobertura vacinal maior".

O QUE FAZER

Reblin explicou o que as pessoas devem fazer se estiverem com a segunda dose em atraso. "Procure saber na sua cidade onde receber a segunda dose da vacina se você já passou do prazo para recebê-la. Ou então, fique de olho no prazo da sua segunda dose e não deixe de comparecer", disse.
Mesmo com o prazo para aplicação da segunda dose atrasado, quem não não se vacinou no intervalo correto não só pode, como deve completar a imunização.  
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, comentou que a vacinação exige que toda a população supere medos, ansiedades, preconceitos e fake news disseminadas. "Isso tem prejudicado a adesão à segunda dose aqui no Espírito Santo", salientou.

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