Covid-19: Tia Angélica, do chup-chup, recebe alta em Vitória

Maria Angélica foi internada na última quinta-feira (23) e recebeu alta nesta quarta-feira (29) em Vitória Crédito: Instagram | @gedaochupchup

À reportagem de A Gazeta, a filha do casal enviou atualizações sobre o caso dos dois. "Minha mãe recebeu alta hoje, estamos super felizes. Ela está se sentindo bem, mas vai continuar usando corticoide", afirmou Brenda Gramilich. Em uma mensagem enviada no grupo do WhatsApp em que o caso dos "tios do chup-chup" é atualizado, Angélica aproveitou para agradecer também às doações que ela e o marido receberam.

"A vida nos apresenta uma série de obstáculos e desafios, mas eu sei que, tendo Deus em minha mente e em meu coração, tudo é possível. Uma etapa vencida! Agradecemos todas as mensagens de carinho, orações e doações de pessoas tão generosas e carinhosas, isso realmente está fazendo a diferença na minha recuperação e na do Tio Gedão, que continua na UTI", disse Angélica na mensagem.

Gedão continua internado, mas a boa notícia é que não está mais isolado, foi realocado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral e, em breve, poderá receber visitas estendidas. "Ele abre o olho e volta a dormir. Está com os exames bons, melhorando a cada dia e sem febre. Pensamento positivo", comemorou a filha do casal.

"Tenho fé de que ele também será um vencedor. Ainda precisarei de algumas semanas para me recuperar completamente. Somos pacientes e otimistas! Um beijo grande em todos os queridos amigos e família" Maria Angélica Soneghet - Vendedora de chup-chup

AJUDA DE CLIENTES E AMIGOS

Júlia Chieppe Moura Motta, de 34 anos, conheceu Gedão e Maria Angélica há mais de 20 anos, quando os dois já vendiam chup-chup na porta da Escola Leonardo Da Vinci, em Vitória, onde ela estudava. Na última semana, Júlia contou à reportagem que ficou sabendo da internação e logo compartilhou nas redes sociais o pedido de ajuda na compra simbólica de chup-chup.

Família e amigos divulgam pedido de ajuda para Ger Crédito: Reprodução