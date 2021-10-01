Escola de ensino fundamental na Ufes suspende turma após casos de Covid

O retorno dos 13 estudantes que compõem o grupo laranja será autorizado somente no dia 7 de outubro. Até lá, o acesso ao conteúdo e às atividades será realizado por meio da plataforma AprendeVix.

A secretaria esclareceu ainda que, conforme a direção da escola, após a suspensão das atividades presenciais, foi realizada a limpeza na sala de aula e as famílias dos estudantes foram orientadas a observar caso apresentem sintomas.

“Cumprindo os 10 dias de suspensão das atividades, a contar a partir do último dia 27, o grupo laranja retorna presencialmente à sala de aula no próximo dia 7. A direção da escola reforçou o cumprimento dos protocolos sanitários na instituição de ensino. Informou, ainda, que a equipe de limpeza da escola foi reforçada com mais um servidor após o recesso de julho e que em duas visitas técnicas realizadas pela Vigilância Sanitária a unidade foi avaliada como cumpridora de todos os protocolos de biossegurança adotados pela rede municipal de Vitória”, destacou a Seme.