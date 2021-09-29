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Avaliação de desempenho

Casagrande anuncia que professores afastados por Covid também terão bônus

O benefício é concedido a profissionais da educação considerando, entre outros critérios, a frequência. Medida visa valorizar aqueles que respeitaram protocolos de prevenção à doença

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2021 às 18:07
Recém-formados capacitados para atuarem como professores
Professores que foram afastados devido à Covid-19 também serão contemplados com o bônus desempenho pago à categoria Crédito: Freepik
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta quarta-feira (29), pelas redes sociais, o pagamento de bônus desempenho aos profissionais da Educação afastados de suas funções devido à Covid-19. O Projeto de Lei 295/2021 foi encaminhado para a apreciação da Assembleia Legislativa
Como o benefício é concedido levando em consideração, entre outros critérios, a frequência dos trabalhadores, Casagrande ressaltou que a medida é uma maneira de reconhecimento sobre os esforços dos educadores em contribuir para o controle da doença no Estado, uma vez que o afastamento em caso de sintomas gripais é uma medida preventiva. 
O bônus desempenho é pago para todos os professores. Contudo, quando um profissional é afastado por licença médica, não recebe o benefício, devido ao critério de frequência adotado. A proposta de Casagrande, porém, prevê o pagamento também para os profissionais que estiveram afastados por suspeita ou contaminação pelo coronavírus.
Em maio, o governo já havia enviado à Assembleia um projeto para mudança em um dos critérios exigidos para possibilitar o pagamento do bônus, muito esperado pela categoria, segundo o secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, falou à época. A alteração era necessária porque, para o cálculo do valor do benefício, é considerado o desempenho dos alunos no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) do ano anterior ao pagamento. 
No entanto, com a pandemia, a prova não foi aplicada em 2020 e o projeto do Executivo propunha analisar o resultado obtido pelos estudantes em 2019. Para aqueles professores que não estavam na rede estadual há dois anos, a avaliação seria feita pela direção da unidade de ensino. No final do mês passado, Casagrande e o secretário anunciaram o pagamento de bônus para 16.100 educadores na folha de outubro, número que deverá aumentar com o PL anunciado nesta quarta. 
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