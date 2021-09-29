Casagrande anuncia que professores afastados por Covid também terão bônus

Professores que foram afastados devido à Covid-19 também serão contemplados com o bônus desempenho pago à categoria Crédito: Freepik

Encaminhei para a ALES, PL nº 295/2021 que prevê o pagamento do Bônus Desempenho também para aqueles profissionais da educação que estiveram afastados por COVID. É uma forma de reconhecer todo o esforço dos nossos servidores em contribuir para o controle da doença no ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) September 29, 2021

Como o benefício é concedido levando em consideração, entre outros critérios, a frequência dos trabalhadores, Casagrande ressaltou que a medida é uma maneira de reconhecimento sobre os esforços dos educadores em contribuir para o controle da doença no Estado, uma vez que o afastamento em caso de sintomas gripais é uma medida preventiva.

O bônus desempenho é pago para todos os professores. Contudo, quando um profissional é afastado por licença médica, não recebe o benefício, devido ao critério de frequência adotado. A proposta de Casagrande, porém, prevê o pagamento também para os profissionais que estiveram afastados por suspeita ou contaminação pelo coronavírus.

Em maio, o governo já havia enviado à Assembleia um projeto para mudança em um dos critérios exigidos para possibilitar o pagamento do bônus, muito esperado pela categoria, segundo o secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, falou à época. A alteração era necessária porque, para o cálculo do valor do benefício, é considerado o desempenho dos alunos no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) do ano anterior ao pagamento.

No entanto, com a pandemia, a prova não foi aplicada em 2020 e o projeto do Executivo propunha analisar o resultado obtido pelos estudantes em 2019. Para aqueles professores que não estavam na rede estadual há dois anos, a avaliação seria feita pela direção da unidade de ensino. No final do mês passado, Casagrande e o secretário anunciaram o pagamento de bônus para 16.100 educadores na folha de outubro, número que deverá aumentar com o PL anunciado nesta quarta.