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Leonel Ximenes

Escola histórica de Vitória será reconstruída em outro local

Fundada em 1913, unidade atualmente funciona num prédio que não pertence à prefeitura da Capital

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 15:58

Públicado em 

29 set 2021 às 15:58
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Em 2006, a Emef São Vicente de Paulo foi transferida para o antigo Colégio do Carmo, que não pertence à PMV
Em 2006, a Emef São Vicente de Paulo foi transferida para o antigo Colégio do Carmo, que não pertence à PMV Crédito: PMV/Divulgação
Nesta quinta-feira (30), a Prefeitura de Vitória vai lançar o edital de construção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef) São Vicente de Paulo (Parque Moscoso) e Paulo Roberto Vieira Gomes (São Benedito), obras aguardadas há muito tempo pela comunidade. O investimento previsto é de quase R$ 30 milhões.
Após 15 anos de espera, a nova Emef São Vicente de Paulo será construída no Parque Moscoso, na antiga sede do antigo Colégio Americano Batista. A escola, fundada em 1913, ocupou por 93 anos a casa do governador Muniz Freire, mas, em 2006, devido a problemas estruturais, foi transferida para o antigo Colégio do Carmo, onde está até hoje.
O novo prédio, além das salas de aula, terá quadra poliesportiva e biblioteca, entre outros espaços, em uma área de aproximadamente 3,2 mil metros quadrados. A previsão é a de que a capacidade da escola seja ampliada em 220 novas vagas. Atualmente, a unidade de ensino tem 576 estudantes matriculados. A obra deve começar entre janeiro e fevereiro de 2022.
A PMV também vai retomar a obra da nova sede da Emef Paulo Roberto Vieira Gomes. O prédio antigo foi desativado em maio de 2017, em função do risco de deslocamento de uma rocha no alto do morro. Em janeiro deste ano, a PMV determinou a elaboração de um novo projeto e nova licitação, ao encontrar a obra paralisada - desde dezembro de 2020 - em função de o novo prédio projetado não caber no terreno disponível para a construção.
Terreno onde será construída a Emef Paulo Roberto Vieira Gomes, na Rua Tenente Setúbal, em São Benedito
Terreno onde será construída a Emef Paulo Roberto Vieira Gomes, na Rua Tenente Setúbal, em São Benedito Crédito: PMV/Divulgação
Hoje com 191 estudantes matriculados, as aulas presenciais são realizadas no espaço da instituição católica. O novo prédio contará com oito salas de aula, quadra poliesportiva e biblioteca, entre outros espaços. A previsão é que a obra comece no início do ano que vem.

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Escola foi fundada há 108 anos por três irmãos

O Ginásio São Vicente de Paulo foi fundado em 1913 pelos irmãos Aristóbulo, Kosciuszko e Miguel Barbosa Leão. A São Vicente de Paulo foi a primeira escola particular instalada na Capital. Os irmãos ocupavam respectivamente as funções de diretor, vice-diretor e secretário. Após a morte prematura de Miguel, em 14 de dezembro de 1918, o ginásio passa a ter à frente da instituição os dois irmãos. Em 26 de julho de 1971, todo acervo do estabelecimento de ensino, correspondência e objetos pessoais foram doados pelo professor Aristóbulo Barbosa Leão à Prefeitura de Vitória, tornando-se Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) São Vicente de Paulo. Aristóbulo permaneceu como diretor até a sua morte, em 28 de abril de 1974. A escola ocupou por 93 anos a casa do governador Muniz Freire, mas, em 2006, devido a problemas estruturais, a escola foi transferida para o antigo Colégio do Carmo, onde está até hoje.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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