Escola histórica de Vitória será reconstruída em outro local

O Ginásio São Vicente de Paulo foi fundado em 1913 pelos irmãos Aristóbulo, Kosciuszko e Miguel Barbosa Leão. A São Vicente de Paulo foi a primeira escola particular instalada na Capital. Os irmãos ocupavam respectivamente as funções de diretor, vice-diretor e secretário. Após a morte prematura de Miguel, em 14 de dezembro de 1918, o ginásio passa a ter à frente da instituição os dois irmãos. Em 26 de julho de 1971, todo acervo do estabelecimento de ensino, correspondência e objetos pessoais foram doados pelo professor Aristóbulo Barbosa Leão à Prefeitura de Vitória, tornando-se Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) São Vicente de Paulo. Aristóbulo permaneceu como diretor até a sua morte, em 28 de abril de 1974. A escola ocupou por 93 anos a casa do governador Muniz Freire, mas, em 2006, devido a problemas estruturais, a escola foi transferida para o antigo Colégio do Carmo, onde está até hoje.