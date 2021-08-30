Escolas do ES vão receber R$ 50 milhões para equipar laboratórios

Escolas estaduais vão receber investimentos em equipamentos e laboratórios para melhorar processo de ensino Crédito: Carlos Alberto Silva

O Programa de Fortalecimento da Aprendizagem que, entre outras ações, promove atividades de reforço e recuperação em todas as escolas da rede estadual vai receber um aporte de R$ 50 milhões. Os recursos serão destinados à aquisição de laboratórios, computadores e outros equipamentos, visando melhorar o processo de ensino-aprendizagem para os alunos do nível fundamental ao médio, incluindo as turmas da educação especial.

O objetivo dos recursos é, segundo a assessoria da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , melhorar a aprendizagem das Ciências da Natureza e Matemática, bem como implementar o currículo do Estado nas escolas das redes municipais e estadual. Somente nesta ação, o investimento previsto é de R$ 30 milhões.

Além disso, serão destinados recursos para a reestruturação física da Educação Especial e da classe hospitalar. Entre outros itens, serão adquiridos materiais pedagógicos e equipamentos de acessibilidade e de tecnologia assistiva; macas, cadeira de banho e cadeiras de rodas; aquisição de notebooks para a utilização com estudantes nos atendimentos especializados na sala de recursos e em sala de aula. A medida pretende garantir o direito do acesso, permanência e aprendizagem dos alunos da educação especial na escola, e também de estudantes que estão em tratamento nos hospitais.

“Em educação não temos tempo a perder. Todos esses nossos esforços são para mitigar as perdas, existentes em virtude da pandemia. Basta olharmos a série histórica do percentual de recursos investidos nas escolas, para vermos que é perceptível que elas estão recebendo recursos como nunca se viu em anos anteriores. É uma questão de prioridades da educação. Isso é que faz os recursos virem nesse volume para as escolas. Aproveito para agradecer o empenho dos diretores, que fazem a diferença à frente da gestão dos recursos das nossas escolas hoje”, afirmou o secretário Vitor de Angelo, em cerimônia para anúncio dos investimentos nesta segunda-feira (30).

O pacote também engloba recursos para a Educação Profissional Técnica, materiais esportivos e de aulas eletivas.

“Sinto que temos uma energia muito boa na educação. Depois de um ano e meio com muito sofrimento devido à pandemia, estou animado com aquilo que vejo na área. Com o compromisso de todos os profissionais da educação para recuperarmos o tempo perdido em 2020 e 2021, compensando o prejuízo com o afastamento dos alunos da sala de aula. Sabemos que a educação é o caminho mais curto para gerar oportunidades. Nós temos uma tarefa histórica que é buscar, compensar e recuperar esses jovens que perdemos durante esse período”, pontuou o governador Renato Casagrande