Escolas do ES vão receber R$ 50 milhões para equipar laboratórios

O Programa de Fortalecimento da Aprendizagem que, entre outras ações, promove atividades de reforço e recuperação em todas as escolas da rede estadual vai receber um aporte de R$ 50 milhões. Os recursos serão destinados à aquisição de laboratórios, computadores e outros equipamentos, visando melhorar o processo de ensino-aprendizagem para os alunos do nível fundamental ao médio, incluindo as turmas da educação especial.
Fazem parte do pacote de investimentos, recursos pedagógicos destinados às escolas por meio do Programa de Educação Científica, com laboratórios de Ciências, Física, Química, Biologia e Matemática. Também serão aplicados em oficinas formativas para professores, iniciação científica na educação básica e cadernos orientadores do currículo do Espírito Santo em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e secretarias de Estado.
O objetivo dos recursos é, segundo a assessoria da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), melhorar a aprendizagem das Ciências da Natureza e Matemática, bem como implementar o currículo do Estado nas escolas das redes municipais e estadual. Somente nesta ação, o investimento previsto é de R$ 30 milhões.
Além disso, serão destinados recursos para a reestruturação física da Educação Especial e da classe hospitalar. Entre outros itens, serão adquiridos materiais pedagógicos e equipamentos de acessibilidade e de tecnologia assistiva; macas, cadeira de banho e cadeiras de rodas; aquisição de notebooks para a utilização com estudantes nos atendimentos especializados na sala de recursos e em sala de aula. A medida pretende garantir o direito do acesso, permanência e aprendizagem dos alunos da educação especial na escola, e também de estudantes que estão em tratamento nos hospitais.
“Em educação não temos tempo a perder. Todos esses nossos esforços são para mitigar as perdas, existentes em virtude da pandemia. Basta olharmos a série histórica do percentual de recursos investidos nas escolas, para vermos que é perceptível que elas estão recebendo recursos como nunca se viu em anos anteriores. É uma questão de prioridades da educação. Isso é que faz os recursos virem nesse volume para as escolas. Aproveito para agradecer o empenho dos diretores, que fazem a diferença à frente da gestão dos recursos das nossas escolas hoje”, afirmou o secretário Vitor de Angelo, em cerimônia para anúncio dos investimentos nesta segunda-feira (30).
O pacote também engloba recursos para a Educação Profissional Técnica, materiais esportivos e de aulas eletivas.
“Sinto que temos uma energia muito boa na educação. Depois de um ano e meio com muito sofrimento devido à pandemia, estou animado com aquilo que vejo na área. Com o compromisso de todos os profissionais da educação para recuperarmos o tempo perdido em 2020 e 2021, compensando o prejuízo com o afastamento dos alunos da sala de aula. Sabemos que a educação é o caminho mais curto para gerar oportunidades. Nós temos uma tarefa histórica que é buscar, compensar e recuperar esses jovens que perdemos durante esse período”, pontuou o governador Renato Casagrande.
(Com informações da Secretaria de Estado da Educação)