Educação deve ser estimulante para manter jovens longe do crime

Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, em Andorinhas, Vitória Crédito: Naiara Arpini

A forma como o tiroteio afetou a rotina escolar tem um peso simbólico porque mostra o impacto da violência naquele que é o templo da educação, a escola, local que deveria ao menos ser um refúgio dessa realidade.

Em 2015, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), realizada pelo IBGE, apontou que 14,8% dos estudantes do 9º ano tinham deixado de ir à escola ao menos um dia no mês por não se sentirem seguros no trajeto de ida ou de volta. Para piorar, 9,5% dos alunos afirmaram que, no mesmo período, se ausentaram em algum momento por não se sentirem seguros no próprio ambiente escolar. Seis anos depois, é difícil de acreditar que a situação hoje seja muito diferente.

São dados relevantes demais para serem ignorados pelos gestores da educação e da segurança pública. É consenso entre especialistas, com base em estudos e pesquisas, que o direito à educação de qualidade é um fator primordial de redução da violência.

Para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o acesso à escola é a única forma de reverter o quadro crescente de homicídios de adolescentes, não somente no Brasil. As projeções do Unicef não são boas: se for mantida a tendência atual, são quase 2 milhões de crianças e adolescentes que podem morrer em todo o mundo até 2030. Quase metade dos homicídios na faixa dos 10 aos 19 anos ocorre na América Latina.

A falta de perspectivas é como uma bola de neve, e não dá para negar que a própria pandemia contribuiu para um cenário de desolação, com mais crianças e adolescentes abandonando os estudos. Uma ociosidade que pode colocá-los diante das seduções da criminalidade.

O Observatório da Segurança Cidadã divulgou em maio passado dados assustadores, que se relacionam com a evasão escolar: 169 adolescentes de 15 a 17 anos foram assassinados no Estado em 2019 e 2020, uma faixa etária considerada mais vulnerável ao tráfico, sobretudo quando fora da escola.

A educação sagra-se assim como o único caminho para conter essa epidemia de violência entre os mais jovens. Não é fácil, em um país no qual o ensino de qualidade ainda é um luxo para poucos e onde as oportunidades, mesmo para quem estuda, estão cada vez mais escassas. Uma nação sem perspectivas não consegue firmar o exemplo a ser seguido, aquele que consiga engajar um exército de jovens a lutar pelo próprio futuro pelas vias corretas.

Mas é preciso começar de algum lugar, sem derrotismo. A sociedade civil precisa abraçar a educação, cobrando do poder público o acesso universal a um ensino de qualidade, agregador, capaz de gerar profissionais qualificados e com espírito crítico que encontrem um mercado de trabalho mais sadio do que o atual.