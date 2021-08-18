Jovem de 19 anos é fuzilado em crime brutal em Vitória

O jovem de 19 anos foi executado com disparos de grosso calibre, como mostram as cápsulas deflagradas e que foram encontradas no local do crime Crédito: André Falcão/TV Gazeta

Nas paredes e em vários cômodos da casa, marcas de tiros e de vários calibres. No corpo, incontáveis perfurações causadas pelos disparos. Este foi o cenário encontrado em um apartamento no bairro Santo André, em Vitória , de onde Jean Victor Bispo de Almeida, de 19 anos, tentou fugir, em vão, de pelo menos cinco atiradores, na madrugada desta quarta-feira (18).

Jean Victor Bispo de Almeida foi assassinado com vários tiros Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Por volta das 3h, o jovem, que era da região de Andorinhas, também na Capital, estava morando escondido no imóvel, mas, segundo informações dos policiais que foram à ocorrência, ele acabou localizado por criminosos do Bairro da Penha, e foi fuzilado impiedosamente.

De acordo com a apuração da reportagem da TV Gazeta, o grupo, com armas de grosso calibre, chegou ao apartamento chamando pela vítima e se identificando como policiais. Na sequência, alguns integrantes subiram pelas escadas e, com tiros, já arrombaram a porta para depois dispararem contra o alvo.

O apartamento onde o jovem foi morto ficou repleto de marcas de tiros no bairro Santo André Crédito: André Falcão/TV Gazeta

No quarto, Jean tentou fugir pela janela acessando a lage de outra casa, mas na rua estava o restante do grupo, que o metralhou quando ele tentava se salvar. O jovem caiu baleado e continuou sendo alvo de disparos. A quantidade de tiros foi tanta que a perícia da Polícia Civil não conseguiu contabilizar o total de perfurações no corpo.

CENA DO CRIME

No apartamento, as marcas já na porta dão uma dimensão do poder de fogo dos executores. A maçaneta foi arrombada por um disparo de grosso calibre. No quarto onde Jean estava, paredes, janelas com várias marcas de tiros e sangue. Indicativos de uma execução brutal.

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No entorto do prédio haviam cápsulas de tiros de escopeta (calibre 12) e também de fuzil. O crime foi tão brutal que o rosto da vítima ficou desfigurado por conta dos tiros de grosso calibre.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Vitória (DHPP) Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.