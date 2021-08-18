Homem é baleado perto de posto de combustíveis em Itapuã

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um homem foi baleado na manhã desta quarta-feira (18) em Vila Velha . O crime aconteceu no bairro Itapuã, próximo a um posto de combustíveis. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava com um simulacro de pistola.

De acordo com a PM, uma equipe foi acionada para verificar a informação de que um homem tinha sido baleado no bairro Itapuã, em Vila Velha. Chegando ao local, um posto de gasolina, a equipe confirmou o fato e acionou o Samu, que fez o socorro e levou a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Ainda de acordo com a PM, funcionários do posto onde o homem caiu disseram que ele estava correndo, já sangrando, e caiu próximo a porta da loja de conveniência. Quando foram ajudá-lo, viram que o homem estava com um simulacro de pistola, que foi guardado até a chegada da polícia.

“A ocorrência foi encerrada no DHPP, onde também foi entregue o simulacro”, concluiu a PM, em nota.