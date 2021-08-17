Pai pediu ajuda à polícia uma semana antes da morte do filho em Vila Velha

Um adolescente de 16 anos, identificado como Michael da Silva Santos, foi assassinado a tiros no bairro São Conrado, em Vila Velha, na noite dessa segunda-feira (16). Menos de uma semana antes, o pai dele entrou em contato com a polícia pedindo ajuda. Ele registrou um boletim de ocorrência dizendo que os três filhos menores de idade, dois meninos e uma menina, estavam envolvidos com o tráfico de drogas.
A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência, registrado na última terça-feira (10). O pai foi à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e relatou que os filhos estavam envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Ulisses Guimarães. A menina, segundo o pai, não estava envolvida diretamente, mas namora um rapaz que atua no tráfico.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o pai informou aos policiais que os filhos estavam deixando arma de fogo na casa da avó, que pediu para não ser identificada e concedeu entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Ela contou que vários familiares são envolvidos com o tráfico de drogas.
"A mãe biológica (de Michael) é envolvida com tráfico de drogas e os irmãos dele, todinhos, são envolvidos nisso"
Segundo a avó de Michael, uma idosa de 62 anos, há cerca de um ano o pai do adolescente interveio para evitar que o filho fosse assassinado. "Na hora que ele estava saindo lá de Barramares, os caras apareceram e o pai tomou a frente e falou: 'Não, você pode até matar ele, mas vai ter que passar por cima do meu cadáver'", relatou.
A avó também contou que há poucos dias, o irmão de Michael, que tem 15 anos, foi espancado por traficantes. Ela revelou que muitos adolescentes se envolvem com o tráfico de drogas com a ilusão de obter dinheiro fácil. "Eles dizem: 'Ah, eu vou ficar rico, comprar roupa de marca'. A gente dá conselho, fala que não é isso", desabafou.
Segundo a idosa, poucos dias antes de ser morto, o neto Michael disse que queria mudar de vida. "Nesta semana mesmo ele falou: 'Estou esperando minha mãe ligar para eu ir embora desse lugar, porque eu não quero ficar no tráfico'", contou. Infelizmente, não houve tempo suficiente para isso.
Para tentar salvar os filhos, o pai de Michael também procurou o Conselho Tutelar de Vila Velha e foi informado para ir até a delegacia. No boletim diz ainda que ele pediu providências, pois temia pela integridade física dos três filhos, já que havia feito todas as tentativas para que eles não integrassem o tráfico de drogas.
SOBRE O ASSASSINATO
Mesmo com o apelo e tentativas do pai de tirar os filhos do tráfico de drogas, Michael da Silva Santos, de 16 anos, acabou morto nesta segunda-feira (16). O crime aconteceu no bairro São Conrado. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi enviada ao local após vários chamados no Ciodes de pessoas informando sobre tiros em uma rua da região.
Depois de buscas para localizar os autores dos disparos, a polícia encontrou um rapaz morto, com diversas perfurações de arma de fogo. Segundo informações do boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso, moradores contaram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região conhecida como Fazendinha.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que, após o pai procurar a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei, foi instaurado um auto de investigação, mas alegou que outras informações não podem ser passadas para evitar atrapalhar as investigações.
Sobre o assassinato de Michel, a PC afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que até a tarde desta terça-feira (17) nenhum suspeito havia sido detido. O corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.