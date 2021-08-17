Pai pediu ajuda à polícia uma semana antes da morte do filho em Vila Velha

Michael da Silva Santos, de 16 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência, registrado na última terça-feira (10). O pai foi à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e relatou que os filhos estavam envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Ulisses Guimarães. A menina, segundo o pai, não estava envolvida diretamente, mas namora um rapaz que atua no tráfico.

Michael da Silva Santos foi morto na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o pai informou aos policiais que os filhos estavam deixando arma de fogo na casa da avó, que pediu para não ser identificada e concedeu entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Ela contou que vários familiares são envolvidos com o tráfico de drogas.

"A mãe biológica (de Michael) é envolvida com tráfico de drogas e os irmãos dele, todinhos, são envolvidos nisso" X. - Avó da vítima (não quis ser identificada)

Segundo a avó de Michael, uma idosa de 62 anos, há cerca de um ano o pai do adolescente interveio para evitar que o filho fosse assassinado. "Na hora que ele estava saindo lá de Barramares, os caras apareceram e o pai tomou a frente e falou: 'Não, você pode até matar ele, mas vai ter que passar por cima do meu cadáver'", relatou.

A avó também contou que há poucos dias, o irmão de Michael, que tem 15 anos, foi espancado por traficantes. Ela revelou que muitos adolescentes se envolvem com o tráfico de drogas com a ilusão de obter dinheiro fácil. "Eles dizem: 'Ah, eu vou ficar rico, comprar roupa de marca'. A gente dá conselho, fala que não é isso", desabafou.

Avó de Michael, de 62 anos, contou sobre o envolvimento do neto com o tráfico de drogas Crédito: Rodrigo Gomes

Segundo a idosa, poucos dias antes de ser morto, o neto Michael disse que queria mudar de vida. "Nesta semana mesmo ele falou: 'Estou esperando minha mãe ligar para eu ir embora desse lugar, porque eu não quero ficar no tráfico'", contou. Infelizmente, não houve tempo suficiente para isso.

Para tentar salvar os filhos, o pai de Michael também procurou o Conselho Tutelar de Vila Velha e foi informado para ir até a delegacia. No boletim diz ainda que ele pediu providências, pois temia pela integridade física dos três filhos, já que havia feito todas as tentativas para que eles não integrassem o tráfico de drogas.

SOBRE O ASSASSINATO

Mesmo com o apelo e tentativas do pai de tirar os filhos do tráfico de drogas, Michael da Silva Santos, de 16 anos, acabou morto nesta segunda-feira (16). O crime aconteceu no bairro São Conrado. De acordo com a Polícia Militar , uma equipe foi enviada ao local após vários chamados no Ciodes de pessoas informando sobre tiros em uma rua da região.

Depois de buscas para localizar os autores dos disparos, a polícia encontrou um rapaz morto, com diversas perfurações de arma de fogo. Segundo informações do boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso, moradores contaram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região conhecida como Fazendinha.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que, após o pai procurar a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei, foi instaurado um auto de investigação, mas alegou que outras informações não podem ser passadas para evitar atrapalhar as investigações.