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Rede estadual

Novo Ensino Médio começa a valer; veja as principais mudanças no ES

Alterações nesta etapa da educação serão implementadas em todo o país, mas há situações particulares nos Estados; alunos podem escolher as áreas em que querem se aprofundar

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 17:38

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

31 jan 2022 às 17:38
Nesta semana, a partir do dia 3 de fevereiro, as aulas têm início nas escolas da Rede Pública Estadual do Espírito Santo. Entre as novidades já anunciadas, está a implementação do Novo Ensino Médio, com um novo currículo para os estudantes. Os alunos terão a carga horária aumentada e uma nova grade curricular, que abre espaço para matérias optativas e ensino técnico.
De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, a mudança é nacional. Com o "Novo Ensino Médio", haverá ampliação da carga horária obrigatória de 960 para mil horas letivas anuais. As escolas estaduais já iniciaram a adequação à nova carga horária desde o ano passado.

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Em 2022, além das horas a mais, será ainda implementado um novo currículo, em que nem todas as matérias ofertadas serão fixas a todos os alunos, como costumava ser. Assim, haverá agora uma parte flexível, para aprofundamento em áreas de interesse do estudante.
A Secretaria da Educação (Sedu) elaborou um Guia do Estudante, com informações essenciais para a compreensão da proposta do Novo Ensino Médio e tudo que ele tem de diferente.

Arquivos & Anexos

Guia do Estudante - Novo Ensino Médio Capixaba

Sedu divulga Guia do Estudante com informações sobre mudanças no Ensino Médio
Tamanho do arquivo: 1022kb
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As disciplinas são definidas pelo Ministério da Educação, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio.
O conteúdo básico, que é ofertado obrigatoriamente a todos os estudantes, inclui português, matemática, artes, educação física, história, sociologia e filosofia, inglês ou outra língua estrangeira.

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Já os itinerários formativos — que podem ser escolhidos pelos estudantes de acordo com suas áreas de maior interesse — são ofertados nas áreas de matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias e cursos técnicos profissionalizantes.

O que são os itinerários formativos?

Os Itinerários Formativos têm o objetivo de contribuir com a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida, incorporando valores universais, desenvolvendo habilidades que permitam ter uma visão de mundo ampla e variada e, com isso, os estudantes terão condições de tomar decisões e de agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida.

Para saber mais sobre essa nova proposta, você precisa saber o que é Projeto de Vida, as Eletivas, o Estudo Orientado e o Aprofundamento.

O que é Projeto de Vida?

O Projeto de Vida é um Componente Curricular que tem como foco o autoconhecimento e a reflexão sobre a atuação do jovem no mundo, na família e na comunidade. Nessas aulas, o estudante tem a oportunidade de refletir sobre sua trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional. Tem o objetivo de desenvolver a capacidade do estudante de dar sentido a sua existência, tomar decisões, planejar o futuro e agir no presente com autonomia e responsabilidade.

O que são as Eletivas?

As eletivas são um componente curricular de livre escolha do estudante. A escola oferecerá um cardápio de eletivas e o estudante poderá escolher uma diferente a cada trimestre. Os temas são propostos pelos estudantes a partir de seus interesses e Projeto de Vida. As eletivas possibilitam a ampliação, o aprofundamento e o enriquecimento do repertório de conhecimentos dos estudantes, expandindo, dessa forma, suas capacidades de ler o mundo de maneira crítica e propositiva e, mais ainda, sua própria atuação como estudante, como protagonista e como agente de transformação da sociedade.

O que é Estudo Orientado?

Nas aulas de Estudo Orientado o estudante aprenderá técnicas e rotinas que possibilitem a organização do processo de aprendizagem, visando a assegurar-lhe o direito à educação de qualidade com foco no protagonismo juvenil e na equidade. Possibilita que o estudante tenha o apoio e o suporte de um professor. A maioria dos estudantes não tem um espaço e horário para estudar. Além de muitos não saberem como estudar, essas aulas visam a garantir esse momento, que terá o apoio de um professor que os ensinarão a como estudar e, através de técnicas, orientará a definir as prioridades e criará com eles uma rotina de estudos para apoiá-los no seu processo de aprendizagem.

O que é o Aprofundamento?

O Aprofundamento é a parte composta pelas Áreas do Conhecimento e/ou a Educação Profissional e Técnica, que serão o foco da escolha dos estudantes É voltado para ampliar e aprofundar as aprendizagens essenciais que foram desenvolvidas na Formação Geral Básica. Cada escola terá um ou mais aprofundamentos definidos, para que o estudante possa escolher. A escolha do aprofundamento é feita ao ingressar no ensino médio, mas a oferta das matérias do aprofundamento passam a integrar o currículo a partir da 2ª série do Ensino Médio.

Exemplos de Aprofundamentos que serão ofertados:

  • LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS - Mídias Digitais: Linguagem em Ação!
  • MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - Educação Financeira e Fiscal
  • CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - Terra, Vida e Cosmo
  • CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS - Modernização, transformação social e meio ambiente
  • FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - Cursos Técnicos de nível médio ofertados pela Rede Estadual
  • CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - Humanidades e relações socioambientais.
  • LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS -  Narrativas Socioliterárias: Literatura, Arte e Ciências Humanas escrevem o mundo.
  • CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS - O Esporte, a Ciência e as suas linguagens.
  • TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO - Energias renováveis e Eficiência Energética;  Aspirações docentes.
Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo
Secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo Crédito: Hélio Filho /Secom / Sedu
A Gazeta publicou em agosto de 2021 um vídeo explicando como será esse novo modelo aplicado aos anos finais da educação básica:

SAIBA MAIS SOBRE O NOVO ENSINO MÉDIO

Troca de escola

A formação geral básica, que reúne as disciplinas tradicionais como Português, Matemática, História e Biologia, será de 1.800 horas nos três anos do Ensino Médio. Já o itinerário formativo (conteúdos diversificados) será de, no mínimo, 1.200 horas. Esta será a jornada das escolas regulares porque, no tempo integral, o período dedicado a atividades diferenciadas é maior. 
Essa é a denominação para a parte diversificada do novo currículo. Ele é dividido em dois conjuntos de componentes: os integradores e os aprofundamentos. Cada escola poderá ter de dois a quatro itinerários, que vão nortear a escolha dos alunos que vão ingressar no ensino médio em 2022.
O primeiro componente é o Projeto de Vida, que se propõe a ajudar o aluno a refletir sobre suas perspectivas, pretensões, sobre formação técnica e/ou superior, isto é, discute o futuro. O outro é o Estudo Dirigido, uma espécie de tutoria para as demandas que surgem na escola, sob a perspectiva do protagonismo do jovem e seu percurso estudantil. Por fim, as  Eletivas, atividades que reúnem conceitos interdisciplinares de temáticas bastante diversas, como música, moda, cultura, Enem. 
A Sedu relacionou nove opções, tanto de áreas específicas - Linguagens, Matemática,  Ciências Humanas e Ciências da Natureza - quanto entre áreas, ou seja, propostas interdisciplinares. No site do Novo Ensino Médio, a secretaria detalha cada uma, inclusive indicando os cursos superiores afins. 
Na lista do aprofundamento ainda tem a opção de curso de formação técnica e profissional, tratado como o quinto itinerário (os outros quatro são as áreas específicas). A rede estadual pretende dar ênfase a essa modalidade de oferta. 
Vale lembrar que o processo de seleção para a rede pública é a Chamada Escolar, durante a qual o candidato a uma vaga precisa indicar três opções de escola onde gostaria de estudar. A Sedu, conforme prevê a legislação, adota como um dos critérios seletivos a proximidade da residência do aluno com a escola. 
Caso a escola escolhida pelo aluno não tenha a vaga disponível, ele será matriculado em outra unidade de ensino, sempre seguindo a ordem de indicações da chamada escolar. Após o início do ano letivo, se houver disponibilidade, o estudante poderá pedir  transferência. Outra possibilidade para troca de escola é naquela situação em que o aluno se arrepende do itinerário escolhido na 1ª série e poderá solicitar a mudança para concluir o ensino médio em outra área. 

COMO FUNCIONA A ESCOLHA DOS ALUNOS

A escolha dos estudantes por um dos itinerários deve ser feita no momento que antecede a matrícula, com a oferta que será apresentada por cada escola. Mas, se ao final da 1ª série, ele decidir que pretende seguir outro caminho, ainda terá a opção de mudar e concluir o ensino médio em outra área.
Vale ressaltar que essa movimentação, tanto da opção inicial da unidade de ensino quanto da troca, está condicionada à disponibilidade de vagas. 
O novo modelo de ensino entra em cena, oficialmente, neste mês de fevereiro para quem entra na 1ª série do Ensino Médio. Nas escolas da rede estadual do Espírito Santo, contudo, algumas iniciativas já foram adotadas para facilitar o processo de transição. 
Escola Estadual Fernando Duarte Rabelo, em Vitória, tem oferta em tempo integral
Nas escolas de tempo integral, o período destinado a atividades diversificadas é maior Crédito: Divulgação/Sedu
É o caso da carga horária ampliada. As 284 escolas estaduais de ensino médio já cumpriam uma jornada maior que o previsto em lei - 916 horas. Em 2019, a  Secretaria de Estado da Educação (Sedu) selecionou 17 para servirem como piloto e, assim, avaliar a implantação das mil horas. Em 2020, a ampliação foi levada a 62 unidades de ensino da Grande Vitória e no ano passado já alcançou toda a rede. 

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