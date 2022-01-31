Novo Ensino Médio começa a valer; veja as principais mudanças no ES

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Guia do Estudante - Novo Ensino Médio Capixaba
O que são os itinerários formativos?
Os Itinerários Formativos têm o objetivo de contribuir com a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida, incorporando valores universais, desenvolvendo habilidades que permitam ter uma visão de mundo ampla e variada e, com isso, os estudantes terão condições de tomar decisões e de agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida.
Para saber mais sobre essa nova proposta, você precisa saber o que é Projeto de Vida, as Eletivas, o Estudo Orientado e o Aprofundamento.
O que é Projeto de Vida?
O que são as Eletivas?
O que é Estudo Orientado?
O que é o Aprofundamento?
Exemplos de Aprofundamentos que serão ofertados:
- LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS - Mídias Digitais: Linguagem em Ação!
- MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - Educação Financeira e Fiscal
- CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - Terra, Vida e Cosmo
- CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS - Modernização, transformação social e meio ambiente
- FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - Cursos Técnicos de nível médio ofertados pela Rede Estadual
- CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - Humanidades e relações socioambientais.
- LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS - Narrativas Socioliterárias: Literatura, Arte e Ciências Humanas escrevem o mundo.
- CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS - O Esporte, a Ciência e as suas linguagens.
- TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO - Energias renováveis e Eficiência Energética; Aspirações docentes.