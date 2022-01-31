Novo Ensino Médio começa a valer; veja as principais mudanças no ES

Os Itinerários Formativos têm o objetivo de contribuir com a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida, incorporando valores universais, desenvolvendo habilidades que permitam ter uma visão de mundo ampla e variada e, com isso, os estudantes terão condições de tomar decisões e de agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida.

Para saber mais sobre essa nova proposta, você precisa saber o que é Projeto de Vida, as Eletivas, o Estudo Orientado e o Aprofundamento.