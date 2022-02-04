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93º mapa de risco

Covid-19: ES tem Vitória, Guarapari e mais 19 cidades fora do risco baixo

Na nova classificação, válida a partir da próxima segunda-feira (7), a Região Metropolitana está toda em amarelo, com exceção de Fundão

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 18:07

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 fev 2022 às 18:07
93º mapa de risco do Espírito Santo traz 21 cidades no risco moderado
93º mapa de risco do Espírito Santo traz 21 cidades no risco moderado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Espírito Santo tem 21 cidades classificadas no risco moderado para a transmissão do coronavírus. Os demais municípios estão no risco baixo. Elaborado com base em indicadores da pandemia, o 93º mapa de risco foi divulgado no final da tarde desta sexta-feira (4), pelo governo do Estado.
Covid-19 - ES tem Vitória, Guarapari e mais 19 cidades fora do risco baixo
Entre as cidades que "amarelaram" com esta atualização estão: VitóriaGuarapariVianaCachoeiro de ItapemirimLinharesSão Mateus e Colatina. A nova classificação valerá a partir da próxima segunda-feira (7) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 13 de fevereiro.

O QUE MUDOU

  • Pioraram: Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição do Castelo, Ecoporanga, Guarapari, Ibatiba, Iconha, Jerônimo Monteiro, Linhares, Mimoso do Sul, Pinheiros, Piúma, São Mateus, Viana e Vitória – que deixaram o risco baixo e passaram para o risco moderado.
  • Melhorou: Montanha – que saiu do risco moderado e entrou no risco baixo.
Comparação mostra que o novo mapa possui mais cidades no risco moderado para a transmissão do coronavírus
Comparação mostra que o novo mapa possui mais cidades no risco moderado para a transmissão do coronavírus Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
  • Risco moderado: Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição do Castelo, Ecoporanga, Guarapari, Ibatiba, Iconha, Jerônimo Monteiro, Linhares, Mimoso do Sul, Pinheiros, Piúma, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vila Valério.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Vale lembrar que, em outubro do ano passado, o Governo do Estado chegou a criar o "risco muito baixo" – que poderia ser alcançado pelas microrregiões diante do cumprimento de três indicadores de vacinação. No entanto, devido à quarta onda da pandemia, esse nível foi temporariamente suspenso.

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