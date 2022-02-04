Covid-19 - ES tem Vitória, Guarapari e mais 19 cidades fora do risco baixo

Comparação mostra que o novo mapa possui mais cidades no risco moderado para a transmissão do coronavírus

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.