Covid-19: condomínios do ES terão de exigir passaporte da vacina em eventos

O texto do documento informa que eventos sociais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizadas em cerimoniais, clubes, condomínios e equivalentes devem respeitar o limite de no máximo 50% da capacidade de ocupação.

Comprovante de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Condomínios do ES terão de exigir passaporte da vacina em eventos

Por nota, a Sesa informou que "a vigilância do município é a responsável pelo monitoramento do cumprimento das regras pelos condomínios, de acordo com a Portaria 020-R".

"[...] devendo-se em todos os casos exigir e garantir o acesso e permanência apenas de pessoas com o esquema vacinal atualizado contra a Covid-19" Trecho da portaria da Sesa - .

Arquivos & Anexos Edição do Diário Oficial trata das novas regras para exigência do passaporte vacinal no ES Veja quais estabelecimentos deverão exigir o passaporte nos municípios do Espírito Santo Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

O presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios no Espírito Santo (Sipces), Gedaias Freire da Costa, entende que cabe ao morador cobrar o passaporte da vacina dos seus convidados.

"Não cabe ao síndico controlar a entrada das pessoas neste aspecto, não cabe ao porteiro, nosso papel é orientar. A responsabilidade é de quem está dando a festa" Gedaias Freire da Costa - Presidente do Sipces

Ele complementa dando um exemplo de como funciona na prática. “Você vai dar uma festa e eu sou seu convidado. Você me autoriza e o porteiro libera. Cabe a você, enquanto cidadão e consciente da sua responsabilidade, da sua saúde e da sua família e dos demais vizinhos, cobrar do seu convidado o passaporte vacinal", pontua.

De acordo com Gedaias, há situações em que o condomínio aluga o salão de festa para a realização de eventos para pessoas que não moram no local. Neste caso, na avaliação do presidente, é que o síndico seria responsável em exigir o passaporte.

RESPONSABILIDADE CONJUNTA, DIZ ADVOGADO

O advogado especialista em direito do consumidr e professor da FDV Luiz Gustavo Tardin pensa diferente. Para Tardin, o compromisso de cobrar a apresentação do documento é tanto do condomínio quanto do morador responsável pelo evento.

"A partir do momento que o condomínio autoriza a realização de evento no salão de festas, a responsabilidade por verificar o passaporte da vacinação é dos administradores do condomínio e do morador que reservou o local" Luiz Gustavo Tardin - Advogado

Para definir responsabilidades e garantir que a norma seja cumprida, Tardin sugere que o condomínio promova uma assembleia com os moradores para que, na hipótese de reserva do salão de festas, quem o fizer, contrate uma pessoa para verificar se os convidados estão com o passaporte. Em caso de negativa, a entrada seria negada.

Nos condomínios em que não há porteiro, a ideia é de que o responsável pela festa assine um termo de compromisso que garanta que ele é quem vai fiscalizar o documento. Novamente, o advogado defende que o síndico fiscalize se a norma está sendo respeitada.

"O passaporte é para garantir a salubridade e preservação de quem está no salão de festas, mas também dos demais moradores do condomínio. Essa responsabilidade não pode ser só do morador porque quem cuida dos demais moradores é o próprio condomínio. Se ele mesmo autoriza, é ele, além do morador, que tem de fiscalizar. Mas lembro que um não exclui o outro", pondera o advogado.

Questionado sobre a autoridade do poder público em fiscalizar os espaços de festa dos conjuntos residenciais, o especialista em direito do consumidor explicou que na medida em que existe um decreto do governo estabelecendo regras, a fiscalização pelo Estado pode sim ser feita.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

A Gazeta perguntou às prefeituras da Região Metropolitana como vão acontecer as fiscalizações e questionou como as pessoas podem denunciar casos em que existam as suspeitas de que o passaporte não está sendo exigido.

CARIACICA

Prefeitura de Cariacica informou que adota medidas de enfrentamento ao coronavírus. Um decreto publicado em janeiro torna obrigatória a apresentação de comprovação de vacinação para acesso em espaços públicos e privados de uso coletivo.

A prefeitura garante que a "Vigilância Sanitária Municipal continua atuando para reforçar a necessidade de distanciamento físico, o uso de máscaras e a higienização das mãos são medidas que têm um grande impacto coletivo ao limitar a disseminação", diz a nota.

162, ou ainda, pela internet no site da As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria, pelo, ou ainda, pela internet no site da Transparência do município

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha informa que esse tipo de fiscalização ocorre por meio de denúncia. O morador pode abrir um chamado na ouvidora, por meio do telefone 162 ou pelo site da Ouvidoria municipal

SERRA

Secretaria de Saúde da Serra informa que a orientação da Vigilância Sanitária é sempre cumprir os protocolos sanitários estabelecidos na portaria estadual, com ações voltadas para orientação e instrução.

[email protected] ou pelos telefones: 3252-9557 ou 3291-2011. Caso algum morador queira fazer uma denúncia ou mesmo necessite de mais informações, basta entrar em contato pelo e-mailou pelos telefones:ou

GUARAPARI

Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria de Saúde, informou que a Vigilância Sanitária Municipal está atendendo denúncias em relação a decisão publicada pelo governo do Estado e outras no que tange ao descumprimento das normas de combate a Covid-19 pelo número 0800 2839453. Esse número funciona de segunda a sexta de 08h às 18h e sábados de 8h até 12h.

VITÓRIA

A prefeitura informou que realiza esse tipo de fiscalização em condomínios mediante denúncias feitas pelo Fala Vitória 156.

RELEMBRE

No último dia 27, o governo decidiu que bares e restaurantes do Espírito Santo devem passar a exigir o passaporte de vacinação de todos os clientes, independentemente da classificação de risco da transmissão da Covid-19 em que o município se encontra.

Segundo o governador Renato Casagrande, a exigência, que já existia para shows e atividades culturais, vale também para todos os estabelecimentos onde as pessoas precisam tirar a máscara para comer ou beber.