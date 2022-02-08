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Pandemia

Covid-19: ES mantém ampliação de leitos e estuda 4ª dose para idosos

Expansão na rede pública visa atender um possível crescimento dos casos em março e também a retomada das cirurgias eletivas

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:07

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 fev 2022 às 18:07
A ampliação dos leitos públicos destinados à Covid-19 será mantida no Espírito Santo, apesar de o Estado já apresentar sinais de estabilidade no número de hospitalizações da quarta onda da pandemia. A informação foi divulgada nesta terça-feira (8), em uma coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Desde o início deste ano, a rede pública saiu de 478 leitos para 808 nesta terça-feira (8). No mesmo período, o número de vagas em UTIs passou de 293 para 402. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, não esclareceu quantos leitos serão expandidos ou preservados neste momento, mas explicou o porquê da decisão de continuar expandindo o serviço.
"A agenda será mantida para poder garantir a reversão dos hospitais próprios nas próximas semanas, retomando cirurgias eletivas. Também precisamos ter cautela, porque a pandemia sempre teve momentos de expansão em março e abril"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
terceira onda da pandemia no Estado aconteceu, justamente, entre os meses de março e maio de 2021. Abril do ano passado, aliás, foi o mês com o maior número de mortes em território capixaba de todo o período pandêmico. Só o Espírito Santo perdeu mais de 2 mil vidas para o coronavírus.
Para tentar diminuir as mortes que ainda são registradas, a Sesa estuda a adoção de doses de reforços anuais da vacina contra Covid-19 para idosos ou de uma quarta dose para esse público. O assunto deverá ser discutido nesta quinta-feira (10), em uma reunião com o Ministério da Saúde.

70% das mortes

por Covid-19 no Espírito Santo são de pessoas idosas
De acordo com o secretário Nésio Fernandes, dados sobre a terceira dose estão sendo analisados e vão compor uma apresentação para a câmara técnica da pasta. "Esta (4ª dose) pode ser uma medida importante e acertada, especialmente para os idosos com mais de 70 anos", defendeu.
Atualmente, o Espírito Santo tem 75% dos idosos com a vacinação completa, com três doses. Por outro lado, mais de 310 mil pessoas ainda estão em atraso, considerando toda a população. "Qualquer resistência à imunização precisa ser vencida. O coronavírus mata e a vacina salva", reforçou o secretário.
Covid-19 - ES mantém ampliação de leitos e estuda quarta dose para idosos

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