Covid-19: ES mantém ampliação de leitos e estuda 4ª dose para idosos

Desde o início deste ano, a rede pública saiu de 478 leitos para 808 nesta terça-feira (8). No mesmo período, o número de vagas em UTIs passou de 293 para 402. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, não esclareceu quantos leitos serão expandidos ou preservados neste momento, mas explicou o porquê da decisão de continuar expandindo o serviço.

"A agenda será mantida para poder garantir a reversão dos hospitais próprios nas próximas semanas, retomando cirurgias eletivas. Também precisamos ter cautela, porque a pandemia sempre teve momentos de expansão em março e abril" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

Para tentar diminuir as mortes que ainda são registradas, a Sesa estuda a adoção de doses de reforços anuais da vacina contra Covid-19 para idosos ou de uma quarta dose para esse público. O assunto deverá ser discutido nesta quinta-feira (10), em uma reunião com o Ministério da Saúde

70% das mortes por Covid-19 no Espírito Santo são de pessoas idosas

De acordo com o secretário Nésio Fernandes, dados sobre a terceira dose estão sendo analisados e vão compor uma apresentação para a câmara técnica da pasta. "Esta (4ª dose) pode ser uma medida importante e acertada, especialmente para os idosos com mais de 70 anos", defendeu.



Atualmente, o Espírito Santo tem 75% dos idosos com a vacinação completa, com três doses. Por outro lado, mais de 310 mil pessoas ainda estão em atraso, considerando toda a população. "Qualquer resistência à imunização precisa ser vencida. O coronavírus mata e a vacina salva", reforçou o secretário.