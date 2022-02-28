Entretanto, a média de doses diárias aplicadas atualmente está em 4 mil, ou seja, bem abaixo do esperado, conforme divulgado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista de atualização sobre a pandemia no Estado

Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória

“Nós temos uma necessidade de vacinar aproximadamente 7 mil crianças a cada dia. Vínhamos num ritmo um pouco mais intenso, de 5 mil, reduzindo alguns dias para 3 mil, 4 mil. Precisamos retomar esse ritmo para chegar até meados de março com pelo menos 90% das crianças vacinadas”, explicou Reblin.

Your browser does not support the audio element. Vacinação de crianças contra a Covid-19 é desafio no Espírito Santo

Desde que a vacinação pediátrica contra a Covid-19 foi iniciada no Estado, em 15 de janeiro, foram aplicadas pouco mais de 128.800 doses na população de 5 a 11 anos até a última segunda-feira (21), representando pouco mais de 32% deste público já vacinado com a primeira dose, segundo informações da Sesa.

E não se trata de um problema de falta de doses. Reblin explica que o Ministério da Saúde envia uma programação semanal de entrega de doses da vacina e que, à medida em que chegam, são distribuídas aos municípios.

“Nesse momento temos doses suficientes para fazer frente à demanda e o Ministério garante que, das 393 mil crianças de 5 a 11 anos aptas que nós temos para vacinar, vamos receber essas doses”, destacou o subsecretário.

Nésio frisou que as doses necessárias para a aplicação da segunda dose, a partir de 28 dias, nas crianças que receberam a Coronavac também já estão disponíveis.

Conforme já pontuado por especialistas da área da saúde em reportagem de A Gazeta , o baixo índice de vacinação pediátrica está ligado principalmente à insegurança provocada pela desinformação, que tem feito com que os pais decidam não levar seus filhos para serem imunizados contra a doença.

Atualmente, duas vacinas são utilizadas na campanha infantil, tanto em território capixaba, quanto no Brasil: a versão pediátrica da Pfizer, aprovada em dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pessoas de 5 a 11 anos, e a Coronavac, aprovada em janeiro para a faixa de 6 a 17 anos.