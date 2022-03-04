Covid-19: Vitória e Serra migram para o risco baixo de transmissão
Subiu de 58 para 68 o número de cidades do Espírito Santo em risco baixo de transmissão do coronavírus. A novidade é que Vitória e Serra ganharam a cor verde, portanto, saíram do risco moderado para baixo. No entanto, cidades como Vila Velha e Cariacica seguem com a cor amarela. O 97º mapa de risco foi divulgado nesta sexta-feira (4) pelo Governo do Estado.
No mapa anterior, eram 20 municípios na classificação intermediária de risco (cor amarela). Agora são 10.
O novo mapa valerá a partir da próxima segunda-feira (7) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 13 de março.
O QUE MUDOU
- Migraram do risco baixo para o moderado: Anchieta.
- Recuaram do risco moderado para o baixo: Pinheiros, Água Doce do Norte, Linhares, São Domingos do Norte, Colatina, Santa Maria de Jetibá, Vitória, Serra, Iúna, Brejetuba e São José do Calçado.
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
- Risco moderado: Anchieta, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Ecoporanga, Guarapari, Laranja da Terra, Mimoso do Sul, Piúma e Vila Velha.
- Risco baixo: Alfredo Chaves, Água Doce do Norte, Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério e Vitória.
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Vale lembrar que, em outubro do ano passado, o Governo do Estado chegou a criar o "risco muito baixo" – que poderia ser alcançado pelas microrregiões diante do cumprimento de três indicadores de vacinação. No entanto, devido à quarta onda da pandemia, esse nível foi temporariamente suspenso.