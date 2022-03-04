Covid-19: Vitória e Serra migram para o risco baixo de transmissão

Novo mapa de risco tem 68 cidades do ES em risco baixo

No mapa anterior, eram 20 municípios na classificação intermediária de risco (cor amarela). Agora são 10.

O novo mapa valerá a partir da próxima segunda-feira (7) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 13 de março.

Novo mapa de risco tem 68 cidades do ES em risco baixo

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.