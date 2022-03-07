ES consolida queda de casos e mortes, mas enfrenta desafio na vacinação

"A população precisa ter clareza que vivemos um momento de recuperação da expansão da pandemia, mas que todos ainda precisam se mobilizar pela vacinação." Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

Entre as dificuldades apontadas está a menor percepção de risco da doença pelos capixabas, como se ela tivesse se tornado muito menos perigosa. No entanto, vale lembrar que as mortes mais que triplicaram na comparação entre fevereiro e janeiro deste ano, com quase uma vida perdida por hora.

Durante a coletiva, o secretário destacou indicadores que mostram a necessidade da imunização e ressaltou que a grande maioria (75%) dos 250 mil adultos que estão com o esquema vacinal atrasado tem idade entre 18 e 39 anos, representando uma importante parcela da população economicamente ativa.

73% dos óbitos da 4ª onda foram de pessoas que não se vacinaram ou que estavam com a vacinação incompleta, segundo a Sesa

Outro levantamento feito pela Sesa mostrou que a dose de reforço diminuiu significativamente a chance de morte entre os idosos. "A taxa de mortalidade é 254 vezes menor neles, quando comparada à dos idosos que tomaram apenas duas doses. Um efeito extraordinário", destacou Nésio Fernandes.

FLEXIBILIZAÇÕES DEPENDEM DE VACINAÇÃO

"No entanto, para que isso aconteça, março precisa ser um período de ampla mobilização pela vacinação", acrescentou. Além do avanços da imunização, Nésio defendeu que ainda não é o momento de flexibilizar o uso das máscaras, também em função do período de sazonalidade das doenças respiratórias.

MUTIRÃO PARA VACINAÇÃO INFANTIL

A fim de colaborar para um avanço significativo da vacinação, a Sesa articulou com os municípios capixabas um mutirão para vacinar as crianças na próxima sexta-feira (11) e no próximo sábado (12). O objetivo é aplicar cerca de 65 mil doses nos pequenos que tenham idade entre cinco e 11 anos.