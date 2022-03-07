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Covid-19

ES consolida queda de casos e mortes, mas enfrenta desafio na vacinação

Quarta onda ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro devido ao predomínio da variante Ômicron no Estado; Sesa afirma que imunização precisa avançar
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 mar 2022 às 17:05

Publicado em 07 de Março de 2022 às 17:05

Depois do pico da quarta onda da pandemia, o Espírito Santo já se consolidou em uma fase de recuperação, com queda do número de casos, internações e óbitos causados pelo coronavírus. O atual cenário foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), durante coletiva on-line realizada nesta segunda-feira (7).
tendência de diminuição já vinha sendo observada desde meados de fevereiro no Estado. Apesar da confirmação desse melhor cenário, o secretário Nésio Fernandes reforçou, novamente, a importância de avançar com a vacinação contra a Covid-19, independentemente da faixa etária.
"A população precisa ter clareza que vivemos um momento de recuperação da expansão da pandemia, mas que todos ainda precisam se mobilizar pela vacinação."
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
Entre as dificuldades apontadas está a menor percepção de risco da doença pelos capixabas, como se ela tivesse se tornado muito menos perigosa. No entanto, vale lembrar que as mortes mais que triplicaram na comparação entre fevereiro e janeiro deste ano, com quase uma vida perdida por hora.
Durante a coletiva, o secretário destacou indicadores que mostram a necessidade da imunização e ressaltou que a grande maioria (75%) dos 250 mil adultos que estão com o esquema vacinal atrasado tem idade entre 18 e 39 anos, representando uma importante parcela da população economicamente ativa.

73% dos óbitos da 4ª onda

foram de pessoas que não se vacinaram ou que estavam com a vacinação incompleta, segundo a Sesa
Outro levantamento feito pela Sesa mostrou que a dose de reforço diminuiu significativamente a chance de morte entre os idosos. "A taxa de mortalidade é 254 vezes menor neles, quando comparada à dos idosos que tomaram apenas duas doses. Um efeito extraordinário", destacou Nésio Fernandes.

FLEXIBILIZAÇÕES DEPENDEM DE VACINAÇÃO

Ainda sob a perspectiva do atual cenário e do ritmo de vacinação, o secretário analisou como positivo o adiamento dos desfiles de Carnaval no Sambão do Povo, em Vitória, para abril e adiantou que é possível que o Espírito Santo tenha um cenário favorável para grandes eventos no início do próximo mês.
"No entanto, para que isso aconteça, março precisa ser um período de ampla mobilização pela vacinação", acrescentou. Além do avanços da imunização, Nésio defendeu que ainda não é o momento de flexibilizar o uso das máscaras, também em função do período de sazonalidade das doenças respiratórias.

MUTIRÃO PARA VACINAÇÃO INFANTIL

A fim de colaborar para um avanço significativo da vacinação, a Sesa articulou com os municípios capixabas um mutirão para vacinar as crianças na próxima sexta-feira (11) e no próximo sábado (12). O objetivo é aplicar cerca de 65 mil doses nos pequenos que tenham idade entre cinco e 11 anos.
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