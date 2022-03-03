Vacinado, indígena de 105 anos sobrevive à Covid em Aracruz

Agentes de saúde levam vacina contra a Covid-19 até a Aldeia de Comboios, em Aracruz Crédito: Juliano Gomes

Estradas de chão com buracos e poeira, um rio para atravessar e longas distâncias. Esses são alguns dos desafios dos profissionais de saúde de Aracruz , no Norte do Espírito Santo. No entanto, isso não impede que os moradores do município tenham acesso à vacina contra a Covid-19 , e eles agradecem o esforço. Um exemplo é o indígena mais velho da Aldeia de Comboios, localizada no município. Ele foi imunizado, teve a doença e passa bem.

Edson Barbosa, de 105 anos, testou positivo para a Covid-19 em janeiro deste ano. Vacinado com a dose de reforço, ele passou pela doença, está curado e bem de saúde. A esposa dele também, a aposentada Nilza Mateus Barbosa.

“A vacina é muito importante para nós. Nós tivemos a Covid-19, mas deu fraquinha. Não nos derrubou e a vacina nos deu força. A gente agradece muito a Deus por ter esse serviço”, disse a mulher.

Seu Edson, de 105 anos, se curou da Covid-19, ao lado da esposa Crédito: Juliano Gomes

COMO FUNCIONA O TRABALHO

Tudo começa por volta das 7h, quando o enfermeiro separa as doses para levar até as regiões mais afastadas do Centro. Depois, as equipes vão para as ruas.

“A gente prepara as caixas para chegar à temperatura certa, para assim dar início à vacinação. Todos os dias temos desafios diferentes. Temos um grande interior e nossas equipes fazem busca ativa para uma alta cobertura vacinal”, diz o enfermeiro Antônio Marcos.

Enfermeiro prepara vacinas para levar ao interior Crédito: Juliano Gomes

O primeiro destino na viagem feita no último dia 22 de fevereiro foi a comunidade de Córrego do Índio, na zona rural. O lugar fica a aproximadamente 40 km do Centro da cidade. Pode até faltar internet no local, mas quem mora lá sabe que ao menos um serviço não fica na mão.

A aposentada Maria da Penha Cunha Franco diz que a vinda das equipes de saúde é uma grande ajuda. “A gente fica mais tranquilo com a presença deles. É bom eles virem às casas, porque seria mais difícil irmos aos postos. Eles são todos muito bem-vindos”, diz a idosa. O marido dela foi vacinado durante a visita que a reportagem acompanhou.

Agentes de saúde visitaram casal de idosos em Córrego do Índio Crédito: Juliano Gomes

Uma das profissionais que atuam neste serviço, a agente de saúde Tânia dos Santos Segatto, fala do sentimento de ver a população ser vacinada. “É importante saber que a pessoa se sente realizada e ver que hoje ela tem acesso ao serviço de saúde. Se não pode ir até a vacina, a gente leva a vacina até a pessoa”, conta.

VACINA NO BARCO

Saindo do campo, os profissionais pegam mais alguns quilômetros de estrada e depois precisam navegar: passam pelo Rio Comboios e agora vão até a aldeia de mesmo nome, onde residem 215 famílias de etnia tupiniquim em aproximadamente 20 km de extensão. O trabalho é de casa em casa, para deixar todo mundo imunizado.

Embarcação com os agentes de saúde chegando até a Aldeia de Comboios Crédito: Juliano Gomes

Liderança da comunidade, cacique Toninho reconhece o trabalho dos profissionais da saúde do município. “A importância desse trabalho na comunidade é sem palavras. É uma atuação incansável de segunda a sábado, indo nas casas das pessoas, conversando com as famílias. Com todas as dificuldades que se tem para chegar em todas as casas, eu quero agradecer muito a essa equipe. Chegamos a 95% de atendimento”, relata o cacique.

Na aldeia também chegam notícias falsas, o que deixa alguns moradores desconfiados e com medo de se vacinar, relata a secretária de saúde do município, Rosiane Scarpatt. Mesmo diante deste problema, ela elogia a cobertura vacinal.

“Os agentes vão levar saúde aos moradores e, muitas vezes, chegam fake news na frente e fecham essa porta. Nossos profissionais fazem um trabalho de convencimento: alguns se sensibilizam e outros, infelizmente, não. Na aldeia de Comboios já temos 50% da população de crianças entre 5 e 11 anos vacinadas e de 12 até 60 anos com 90%. Uma excelente cobertura, porque os profissionais são incansáveis”, comentou a secretária.