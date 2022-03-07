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Imunização

Covid-19: ES quer vacinar 65 mil crianças em mutirão no fim de semana

Até esta segunda-feira (7), 146 mil crianças receberam a primeira dose, o que corresponde a 37% do público-alvo na faixa etária de 5 a 11 anos de idade
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 mar 2022 às 17:54

Publicado em 07 de Março de 2022 às 17:54

Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças Crédito: André Sobral | Prefeitura de Vitória
Espírito Santo tem como meta vacinar 65 mil crianças contra a Covid nos dias 11 (sexta) e 12 (sábado). Essas foram as datas escolhidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para um mutirão que pretende acelerar a imunização do público infantil, entre 5 e 11 anos. A programação foi anunciada pelo secretário Nésio Fernandes nesta segunda-feira (7)
Segundo o secretário, o Estado entrou em acordo com municípios para que os dois dias sejam de mobilizações. Ao longo da semana, a ideia é que o governo estadual promova ações e campanhas contra a desinformação. Nésio Fernandes avalia que o compartilhamento de notícias falsas impede que o Estado tenha maior adesão aos imunizantes.
"Iremos realizar uma grande campanha de vacinação pediátrica. Nós queremos convidar a população capixaba a dedicar atenção à importância e necessidade de vacinar nossas crianças. Queremos e pactuamos com todos os municípios dois dias de mobilizações. Que a fotografia da família capixaba seja uma fotografia de uma família totalmente vacinada e protegida."
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
A Sesa informou que a população terá acesso ao serviço em locais e horários estratégicos predefinidos pelos gestores municipais. De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a vacinação acontecerá principalmente nas unidades de saúde dos municípios capixabas. "Verifique na sua cidade quais são as unidades de saúde. Leve seu filho ou aquela criança pela qual você é responsável para tomar a dose importantíssima da vacina", afirmou.

VACINAÇÃO INFANTIL NO ES

Até esta segunda-feira (7), 146 mil pessoas dessa faixa etária receberam a primeira dose, o que corresponde a 37%. No total, são mais de 390 mil crianças aptas para vacinação. O número de crianças totalmente vacinadas, ou seja, com duas doses, ultrapassa 12 mil, representando 3% de crianças entre 5 e 11 anos.

CIDADES JÁ CONFIRMADAS

REGIÃO METROPOLITANA
  1. Afonso Cláudio
  2. Aracruz
  3. Brejetuba
  4. Cariacica
  5. Conceição do Castelo
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Ibatiba
  10. Ibiraçu
  11. Itarana
  12. João Neiva
  13. Laranja da Terra
  14. Marechal Floriano
  15. Santa Teresa
  16. Serra
  17. Venda Nova do Imigrante
  18. Viana
  19. Vila Velha
  20. Vitória
REGIÃO SUL
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivácqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Divino de São Lourenço
  8. Iúna
  9. Jerônimo Monteiro
  10. Marataízes
  11. Mimoso do Sul
  12. Rio Novo do Sul
  13. São José do Calçado
  14. Vargem Alta
REGIÃO CENTRAL
  1. Águia Branca
  2. Alto Rio Novo
  3. Baixo Guandu
  4. Colatina
  5. Governador Lindenberg
  6. Linhares
  7. Mantenópolis
  8. Marilândia
  9. Pancas
  10. Rio Bananal
  11. São Domingos do Norte
  12. São Gabriel da Palha
  13. São Roque do Canaã
  14. Sooretama
  15. Vila Valério
REGIÃO NORTE
  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Jaguaré
  7. Montanha
  8. Mucurici
  9. Nova Venécia
  10. Pedro Canário
  11. Pinheiros
  12. Ponto Belo
  13. São Mateus
  14. Vila Pavão

Arquivos & Anexos

Municípios que irão realizar mutirão de vacinação

A Sesa divulgou que irá realizar um mutirão nos dias 11 e 12 de março para avançar na imunização das crianças
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ONZE CRIANÇAS MORRERAM POR COVID EM DOIS MESES

Em janeiro e fevereiro deste ano, o Espírito Santo registrou 11 mortes de crianças por Covid. Os casos ocorreram durante a quarta onda da pandemia, provocada principalmente pela transmissão comunitária da variante Ômicron. Entre as vítimas, 73% delas tinham menos de 1 ano, o que corresponde a oito crianças. Os dados também foram apresentados pelo secretário na coletiva.

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