Covid-19: ES quer vacinar 65 mil crianças em mutirão no fim de semana

O Espírito Santo tem como meta vacinar 65 mil crianças contra a Covid nos dias 11 (sexta) e 12 (sábado). Essas foram as datas escolhidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para um mutirão que pretende acelerar a imunização do público infantil, entre 5 e 11 anos. A programação foi anunciada pelo secretário Nésio Fernandes nesta segunda-feira (7).
Segundo o secretário, o Estado entrou em acordo com municípios para que os dois dias sejam de mobilizações. Ao longo da semana, a ideia é que o governo estadual promova ações e campanhas contra a desinformação. Nésio Fernandes avalia que o compartilhamento de notícias falsas impede que o Estado tenha maior adesão aos imunizantes.
"Iremos realizar uma grande campanha de vacinação pediátrica. Nós queremos convidar a população capixaba a dedicar atenção à importância e necessidade de vacinar nossas crianças. Queremos e pactuamos com todos os municípios dois dias de mobilizações. Que a fotografia da família capixaba seja uma fotografia de uma família totalmente vacinada e protegida."
A Sesa informou que a população terá acesso ao serviço em locais e horários estratégicos predefinidos pelos gestores municipais. De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a vacinação acontecerá principalmente nas unidades de saúde dos municípios capixabas. "Verifique na sua cidade quais são as unidades de saúde. Leve seu filho ou aquela criança pela qual você é responsável para tomar a dose importantíssima da vacina", afirmou.
VACINAÇÃO INFANTIL NO ES
Até esta segunda-feira (7), 146 mil pessoas dessa faixa etária receberam a primeira dose, o que corresponde a 37%. No total, são mais de 390 mil crianças aptas para vacinação. O número de crianças totalmente vacinadas, ou seja, com duas doses, ultrapassa 12 mil, representando 3% de crianças entre 5 e 11 anos.
CIDADES JÁ CONFIRMADAS
REGIÃO METROPOLITANA
- Afonso Cláudio
- Aracruz
- Brejetuba
- Cariacica
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Itarana
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Santa Teresa
- Serra
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
REGIÃO SUL
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
REGIÃO CENTRAL
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Colatina
- Governador Lindenberg
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Pancas
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Valério
REGIÃO NORTE
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
Arquivos & Anexos
Municípios que irão realizar mutirão de vacinação
A Sesa divulgou que irá realizar um mutirão nos dias 11 e 12 de março para avançar na imunização das crianças
Tamanho do arquivo: 112kb
ONZE CRIANÇAS MORRERAM POR COVID EM DOIS MESES
Em janeiro e fevereiro deste ano, o Espírito Santo registrou 11 mortes de crianças por Covid. Os casos ocorreram durante a quarta onda da pandemia, provocada principalmente pela transmissão comunitária da variante Ômicron. Entre as vítimas, 73% delas tinham menos de 1 ano, o que corresponde a oito crianças. Os dados também foram apresentados pelo secretário na coletiva.