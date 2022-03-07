Covid-19: ES quer vacinar 65 mil crianças em mutirão no fim de semana

Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças Crédito: André Sobral | Prefeitura de Vitória

Segundo o secretário, o Estado entrou em acordo com municípios para que os dois dias sejam de mobilizações. Ao longo da semana, a ideia é que o governo estadual promova ações e campanhas contra a desinformação. Nésio Fernandes avalia que o compartilhamento de notícias falsas impede que o Estado tenha maior adesão aos imunizantes.

"Iremos realizar uma grande campanha de vacinação pediátrica. Nós queremos convidar a população capixaba a dedicar atenção à importância e necessidade de vacinar nossas crianças. Queremos e pactuamos com todos os municípios dois dias de mobilizações. Que a fotografia da família capixaba seja uma fotografia de uma família totalmente vacinada e protegida." Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

A Sesa informou que a população terá acesso ao serviço em locais e horários estratégicos predefinidos pelos gestores municipais. De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a vacinação acontecerá principalmente nas unidades de saúde dos municípios capixabas. "Verifique na sua cidade quais são as unidades de saúde. Leve seu filho ou aquela criança pela qual você é responsável para tomar a dose importantíssima da vacina", afirmou.

VACINAÇÃO INFANTIL NO ES

Até esta segunda-feira (7), 146 mil pessoas dessa faixa etária receberam a primeira dose, o que corresponde a 37%. No total, são mais de 390 mil crianças aptas para vacinação. O número de crianças totalmente vacinadas, ou seja, com duas doses, ultrapassa 12 mil, representando 3% de crianças entre 5 e 11 anos.

CIDADES JÁ CONFIRMADAS

REGIÃO METROPOLITANA

Afonso Cláudio

Aracruz

Brejetuba

Cariacica

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Fundão

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Itarana

João Neiva

Laranja da Terra

Marechal Floriano

Santa Teresa

Serra

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória



REGIÃO SUL

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Divino de São Lourenço

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta



REGIÃO CENTRAL

Águia Branca

Alto Rio Novo

Baixo Guandu

Colatina

Governador Lindenberg

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Pancas

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Roque do Canaã

Sooretama

Vila Valério



REGIÃO NORTE

Água Doce do Norte

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Jaguaré

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Mateus

Vila Pavão



Arquivos & Anexos Municípios que irão realizar mutirão de vacinação A Sesa divulgou que irá realizar um mutirão nos dias 11 e 12 de março para avançar na imunização das crianças Tamanho do arquivo: 112kb Baixar

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