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Norte do ES

Carreta em chamas interdita pistas da BR 101 em Jaguaré

Segundo informações da Eco101, não há feridos. Após cerca de seis horas de interdição, a rodovia foi totalmente liberada no final da tarde desta quinta-feira (28)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 abr 2022 às 12:13

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 12:13

BR 101 ficou totalmente interditada por cerca seis horas nesta quinta-feira (28), na altura do km 90, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, devido a uma carreta que pegou fogo no final da manhã. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, ninguém se feriu. As chamas foram apagadas, mas o trânsito seguiu complicado, de acordo com motoristas que passam pelo local. Em um vídeo, encaminhado por uma leitora de A Gazeta, é possível observar uma fumaça escura saindo do veículo. 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, após a interdição por conta do acidente, o trânsito fluiu em sistema de "pare e siga" até a pista ser totalmente liberada, às 17h10.
Uma equipe da PRF seguiu para o local. Ainda não há informações sobre o que causou as chamas, e não se sabe qual tipo de transporte é realizado pelo caminhão.
Carreta em chamas na BR 101 em Jaguaré
Carreta em chamas na BR 101 em Jaguaré Crédito: Leitor A Gazeta

Atualização

28/04/2022 - 6:15
Na tarde desta quinta-feira, a PRF atualizou as informações sobre a ocorrência e disse que a rodovia foi totalmente liberada para o tráfego no final da tarde desta quinta-feira (28). O texto foi atualizado.

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