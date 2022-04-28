Carreta em chamas interdita pistas da BR 101 em Jaguaré

A BR 101 ficou totalmente interditada por cerca seis horas nesta quinta-feira (28), na altura do km 90, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, devido a uma carreta que pegou fogo no final da manhã. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, ninguém se feriu. As chamas foram apagadas, mas o trânsito seguiu complicado, de acordo com motoristas que passam pelo local. Em um vídeo, encaminhado por uma leitora de A Gazeta, é possível observar uma fumaça escura saindo do veículo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, após a interdição por conta do acidente, o trânsito fluiu em sistema de "pare e siga" até a pista ser totalmente liberada, às 17h10.
Uma equipe da PRF seguiu para o local. Ainda não há informações sobre o que causou as chamas, e não se sabe qual tipo de transporte é realizado pelo caminhão.
Atualização
28/04/2022 - 6:15
Na tarde desta quinta-feira, a PRF atualizou as informações sobre a ocorrência e disse que a rodovia foi totalmente liberada para o tráfego no final da tarde desta quinta-feira (28). O texto foi atualizado.