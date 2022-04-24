Morre homem que teve 99% do corpo queimado em Jaguaré, Norte do ES

Atendimento ao senhor de 63 anos que teve 99% do corpo queimado Crédito: Pablo Angely/Notaer

Ataíde Moreira Otoni não resistiu às queimaduras de terceiro grau que sofreu em praticamente todo o corpo e faleceu por volta das quatro horas da madrugada deste domingo (24). A informação foi confirmada pela sobrinha, Zilda Maria Moreira de Oliveira, que recebeu a notícia do hospital.

Zilda também confirmou que Ataíde foi vítima de um acidente doméstico. Ela contou que o tio usou a estrutura de uma geladeira estragada e construiu um fogão à lenha em um cômodo fora da casa, mas não retirou os materiais inflamáveis que faziam parte do congelador do eletrodoméstico.

Neste sábado, ele cozinhava feijão quando o fogão explodiu. “Não passava pela minha cabeça e, certamente, nem pela cabeça dele, como esse fogão poderia ser perigoso. Meu tio tentou uma forma de economizar o dinheiro do gás e acabou perdendo a vida. Foi uma fatalidade”, lamenta.

Ainda de acordo com Zilda, após a explosão, o idoso não conseguiu se levantar sozinho e foi socorrido por um dos filhos, que sofreu queimaduras de terceiro grau nas mãos. Ele foi levado para a unidade de atendimento de Jaguaré, mas já está em casa.

A sobrinha também contou que Ataíde era viúvo e pai de 8 filhos já adultos. Cuidava, sozinho, de cinco deles, que sofrem de problemas psiquiátricos. Os seis moravam em uma casa muito pequena, construída com apoio da Prefeitura de Jaguaré, no bairro Boa Vista 2. “Agora, a família vai ter que se reorganizar para cuidar deles”, comenta.

O filho do idoso, que mora em Aracruz, já foi até o hospital para fazer os trâmites de liberação do corpo.

Outra sobrinha de Ataíde, que trabalha como técnica de enfermagem na unidade mista de atendimento em Jaguaré, onde o idoso deu entrada neste sábado (23), falou sobre a gravidade dos ferimentos sofridos por ele. “A princípio, eu nem sabia que era o meu tio. O rosto dele estava muito queimado e eu não reconheci”, conta.

Segundo informações do prontuário de atendimento da unidade, Ataíde sofreu queimaduras de terceiro grau em 99% do corpo, exceto nas pernas, e o estado de saúde dele era gravíssimo. Ele foi transferido para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é uma referência no atendimento de queimados, em uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).