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Acidente doméstico

Homem tem 99% do corpo queimado e é resgatado por aeronave em Jaguaré

Vítima recebeu primeiros atendimentos do Samu. O Notaer atuou na remoção do senhor de 63 anos até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 abr 2022 às 19:51

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 19:51

Atendimento ao senhor de 63 anos que teve 99% do corpo queimado
Atendimento ao senhor de 63 anos que teve 99% do corpo queimado Crédito: Pablo Angely/Notaer
Um senhor de 63 anos teve 99% do corpo queimado após sofrer um acidente doméstico neste sábado (23) em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos e precisou ser levado de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi responsável pela remoção da vítima. Em imagens, é possível observar o momento em que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel Único (Samu) transportou o homem até que ele fosse posicionado na aeronave.
Não há mais informações sobre o estado de saúde do senhor e também não há detalhes do acidente que causou os ferimentos.

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