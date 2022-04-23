Homem tem 99% do corpo queimado e é resgatado por aeronave em Jaguaré

Um senhor de 63 anos teve 99% do corpo queimado após sofrer um acidente doméstico neste sábado (23) em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos e precisou ser levado de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi responsável pela remoção da vítima. Em imagens, é possível observar o momento em que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel Único (Samu) transportou o homem até que ele fosse posicionado na aeronave.
Não há mais informações sobre o estado de saúde do senhor e também não há detalhes do acidente que causou os ferimentos.