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Tiro na cabeça

Mulher morta em Cachoeiro: homem é ouvido pela polícia e liberado

Cristiane Cardozo Ferreira, de 35 anos, foi encontrada com um tiro na cabeça, dentro de casa, no último domingo (24). Até o momento, ninguém foi preso
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 abr 2022 às 11:41

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 11:41

Cristiane Cardozo Ferreira, de 35 anos, foi morta com tiro na cabeça
Cristiane Cardozo Ferreira, de 35 anos, foi morta com tiro na cabeça Crédito: Leitor| A Gazeta
A morte de Cristiane Cardozo Ferreira, de 35 anos, continua sendo investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi encontrada com um tiro na cabeça, dentro de casa, no último domingo (24).
corpo de Cristiane Cardozo Ferreira foi encontrado durante a tarde e a Polícia Militar foi acionada na Rua Ana Maria Amaral. No local, segundo o registro policial, populares contaram que, antes do crime, ouviram uma discussão na residência.
Um homem, de acordo com a Polícia Civil, chegou a ser levado para a delegacia e ouvido. Porém, a corporação afirma que ele foi liberado. A justificativa é que de que não haviam elementos suficientes para lavrar o auto de prisão em flagrante.
O nome e a relação do homem com a vítima não foram revelados. Questionada pela reportagem se seria um crime de feminicídio, a Polícia Civil não respondeu.
O caso, segundo a polícia, seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A polícia destacou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e depois foi liberado para os familiares. Denúncias que ajudem nas investigações podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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