Mulher morta em Cachoeiro: homem é ouvido pela polícia e liberado

O nome e a relação do homem com a vítima não foram revelados. Questionada pela reportagem se seria um crime de feminicídio, a Polícia Civil não respondeu.

O caso, segundo a polícia, seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A polícia destacou ainda que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.