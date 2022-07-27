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Faturou R$ 32 mil

Preso por estelionato é detido por comércio ilegal de armas em Linhares

Segundo informações da polícia, o indivíduo fazia a venda dos armamentos comprados legalmente. A aquisição, porém, era feita com documentos falsificados; a prisão em flagrante ocorreu nesta quarta (27)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jul 2022 às 11:35

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 11:35

Homem foi preso pela Polícia Civil em Bebedouro, Linhares
O homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Bebedouro, distrito de Linhares Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 39 anos foi preso na tarde de terça-feira (26) no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de praticar crimes de compra e venda de armas, falsificação de documentos e estelionato. O indivíduo chegou a faturar R$ 32 mil com o comércio de armas compradas legalmente, mas com documentos falsos, segundo informações da Polícia Civil.
Uma investigação da Delegacia Regional de Linhares descobriu que o homem falsificava certidões de nascimento, algumas com informações verdadeiras e outras inventadas, para emitir documentos de identidade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) originais em diferentes municípios.
"Ele chegou a usar os documentos para comprar armas de fogo e munições. Dessas, conseguiu vender para a criminalidade três armas compradas legalmente, faturando cerca de R$ 32 mil", contou o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
De acordo com a Polícia Civil, ele comprou quatro armas e vendeu três delas, além de munições, para a criminosos. No momento da abordagem, o indivíduo apresentou para os policiais um dos documentos falsos que possuía para se identificar. Ele foi preso em flagrante. Uma das armas que o homem ainda tinha e munições foram apreendidas com os documentos falsificados.
Além disso, a polícia descobriu que o homem abriu uma empresa fictícia do ramo de mármores e granitos em Sooretama. A Delegacia Regional de Linhares, agora, investiga também se o suspeito aplicou algum golpe usando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa fictícia.
Material apreendido com o suspeito
Com o detido, a polícia apreendeu esta pistola com dois carregadores e muita munição Crédito: Divulgação/PCES
Ele vai responder pelos crimes de uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo e comércio de arma de fogo. O homem tem passagem pela prática do crime de estelionato. Após o interrogatório ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Atualização

27/07/2022 - 2:32
Após publicação desta matéria, o delegado responsável pelas investigações detalhou como agia o suspeito de 39 anos e informou como foi a prisão e autuação do homem. O texto foi atualizado.

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